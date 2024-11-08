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Нанес ущерб на 1,5 млрд грн, но судьи ВАКС освободили от ареста

ВАКС освободил от ареста Крючкова

сегодня, 15:16
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Ткачик Олеся

Как сообщает издание "Бизнес Цензор", Высший антикоррупционный суд освободил от ареста подозреваемого в завладении 1,5 млрд грн экснардепа Дмитрия Крючкова. По информации журналистов, формальным поводом стала якобы ошибка в решении, которую допустил судья ВАКС.

Нанес ущерб на 1,5 млрд грн, но судьи ВАКС освободили от ареста

Дмитрий Крючков

По данным издания, первоначально ВАКС арестовал Крючкова на 60 суток. Адвокаты подозреваемого подали жалобу на это решение. В итоге Апелляционная палата ВАКС отклонила избрание обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Журналисты отмечают, что САП обвиняет экснардепа Дмитрия Крючкова в завладении в 2015-2016 гг. средствами ряда облэнерго по ст. 191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст.209 ч.3 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Общий ущерб энергоснабжающим компаниям по делу составляет более 1,5 млрд грн. Однако это не помешало судьям ВАКС освободить от ареста бывшего политика, отмечает издание.

Впрочем, СМИ напоминают, что этот скандал стал очередным в ряде обвинений в ВАКС в злоупотреблениях.

Так журналисты отмечают, что ранее украинские юристы заявили, что судьи Высшего антикоррупционного суда якобы выполняют задачи прокуроров САП и детективов НАБУ.

"Судьи ВАКС придерживаются посттоталитарного, постсоветского подхода, когда нужно помочь обвинению – САП и НАБУ, выполнить их задачу", – отметили они.

Нанес ущерб на 1,5 млрд грн, но судьи ВАКС освободили от ареста - фото 2


Журналисты напоминают, что до этого, судья ВАКС Екатерина Сикора отказалась заключить под стражу и отпустила под 3,5 млн грн залога бывшего исполняющего обязанности генерального директора "Харьковоблэнерго" Константина Логвиненко. НАБУ и САП подозревают его в соорганизации завладения 12,5 млн грн предприятия и покушении на завладение еще 120 млн грн. Что касается самой судьи Сикоры, то у нее НАПК выявило признаки незаконного обогащения.

"Сикора поймали на внесении недостоверной информации о ряде машин, квартир, паркомест, которые у нее появились за время совершения правосудия", — отмечают журналисты.


Нанес ущерб на 1,5 млрд грн, но судьи ВАКС освободили от ареста - фото 3

Кроме Сикоры, по информации СМИ, в скандал попала еще одна судья Высшего антикоррупционного суда Валерия Черная. Она в разгар войны стала владелицей элитного автомобиля. В сентябре 2022 года судья приобрела из салона авто BMW Х6.

"Должно быть какое-то личное удовольствие, считаю, я заслужила это и имею право на этот автомобиль", – рассказала судья ВАКС "Следствие.инфо".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что юристы рассказали о том, что не так с работой судей ВАКС.




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Источник: https://mbiz.censor.net/news/3518520/sud_skasuvav_zaochnyyi_aresht_eksnardepa_kryuchkova
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