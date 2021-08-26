logo
Русский Українська

BTC/USD

47021.93

ETH/USD

3114.73

LTC/USD

170.81

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Налог на машины: в Минэкономики расширили список
commentss НОВОСТИ Все новости

Налог на машины: в Минэкономики расширили список

Украинцы ежегодно должны платить налоги на машины

сегодня, 08:38
Автор:

Кравцев Сергей

Украинцам ежегодно приходится платить налоги на автомобили, стоимость которых превышает 375 минималок (2,2 миллиона гривен). Чтобы рассчитать, сколько придется заплатить за своего "железного коня", нужно зайти на сайт Минэкономики, где ежегодно публикуется список авто, которые соответствуют такой стоимости. Там указывается марка и год выпуска. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Обозреватель", ссылаясь на новые нормы в законодательстве.

Налог на машины: в Минэкономики расширили список

Автомобили Фото: apnews.com.ua

Издание отмечает, уже со следующего года список марок автомобилей, за которые придется ежегодно платить налог, может существенно увеличиться. К тому же, вместо 2,2 млн платить придется за машину, которая стоит выше 200 минималок (1,2 миллиона). Такие нормы могут стать реальностью, если народные избранники проголосуют во втором чтении законопроект №5600, набравший минимально необходимые 226 голосов в первом чтении. Инициативу увеличить налоги предложило правительство.

По тем правилам, которые существовали ранее авто стоит от 375 минималок, а его возраст – не больше 5 лет. По новым правилам: автомобиль стоит от 200 минималок, а его возраст не больше 5 лет. Ставку налога пересматривать не собираются. Она составляет 25 тысяч гривен.

В народе такие налоги уже называют "налогом на роскошь". Такие же суммы придется оплатить в казну, если вы счастливый владелец квартиры свыше 300 кв м или дома – свыше 500 кв м.

В правительстве считают повышение налога оправданным, потому как минималка из года в год растет, следовательно, налоги платят все меньше людей, что посчитали неправильным. Поэтому решили пересмотреть правила.

Читайте также на портале "Комментарии" — игорному бизнесу собираются снизить налоги.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/ukraintsyi-dolzhnyi-zaplatit-nalogi-na-mashinyi-spisok-hotyat-rasshirit.htm?_gl=1*1d1chef*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYyOTk0OTI1MS4xMzcuMS4xNjI5OTQ5MzQwLjA.&_ga=2.145864624.543130134.1629883
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ