Налог на машины: в Минэкономики расширили список

Украинцам ежегодно приходится платить налоги на автомобили, стоимость которых превышает 375 минималок (2,2 миллиона гривен). Чтобы рассчитать, сколько придется заплатить за своего "железного коня", нужно зайти на сайт Минэкономики, где ежегодно публикуется список авто, которые соответствуют такой стоимости. Там указывается марка и год выпуска. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Обозреватель", ссылаясь на новые нормы в законодательстве.

Автомобили Фото: apnews.com.ua

Издание отмечает, уже со следующего года список марок автомобилей, за которые придется ежегодно платить налог, может существенно увеличиться. К тому же, вместо 2,2 млн платить придется за машину, которая стоит выше 200 минималок (1,2 миллиона). Такие нормы могут стать реальностью, если народные избранники проголосуют во втором чтении законопроект №5600, набравший минимально необходимые 226 голосов в первом чтении. Инициативу увеличить налоги предложило правительство.

По тем правилам, которые существовали ранее авто стоит от 375 минималок, а его возраст – не больше 5 лет. По новым правилам: автомобиль стоит от 200 минималок, а его возраст не больше 5 лет. Ставку налога пересматривать не собираются. Она составляет 25 тысяч гривен.

В народе такие налоги уже называют "налогом на роскошь". Такие же суммы придется оплатить в казну, если вы счастливый владелец квартиры свыше 300 кв м или дома – свыше 500 кв м.

В правительстве считают повышение налога оправданным, потому как минималка из года в год растет, следовательно, налоги платят все меньше людей, что посчитали неправильным. Поэтому решили пересмотреть правила.

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