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Наказание несоразмерно преступлению: юрист беспощадно раскритиковала скандальный закон о дровах

Хранение дров не является насильственным преступлением, поэтому непонятно, зачем установлено наказание в виде заключения до 7 лет

сегодня, 13:15
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Ткачик Олеся

Уголовный кодекс наиболее изуродован всеми созывами закон, считает бывший замминистра обороны, юрист Анна Маляр, комментируя скандальный закон об уголовной ответственности за хранение дров.

Наказание несоразмерно преступлению: юрист беспощадно раскритиковала скандальный закон о дровах

Анна Маляр

"Ибо "усилить наказание за…." – это популистическая история, которую очень любят избиратели. Это иллюзия "сильной руки", иллюзия наведения порядка и часто никак не влияет на борьбу с преступностью", – отметила юрист.

В то же время, говорит она, Уголовным кодексом четко установлена цель наказания. А наука криминология давно исследовала, какие наказания могут достигать целей и задач. Смертная казнь, например, не уменьшала количество убийств, добавила юрист.

Так вот, говорит Маляр, усиливая наказание за преступные действия, следует понимать выполняет ли это наказание цель. А именно – наказание, исправление осужденного, предотвращение и противодействие совершению новых преступлений.

По ее словам, предложенная нардепами мера наказания не соответствует "опасности".

"Опасность от незаконного хранения дров даже в указанном в статье количестве несоизмеримо ниже размера наказания 3-7 лет лишения свободы", — подчеркнула Маляр.

По ее словам, речь не идет о насильственном преступлении, поэтому непонятно, зачем наказывать за него сроком до 7 лет тюрьмы.

При этом она убеждена, что такими наказаниями можно остановить в частном случае "незаконное хранение" дров, но не остановить, к примеру", вырубку лесов.

"Почему сейчас возник резонанс с этим законопроектом? Поскольку диспозиция статьи 246-1 содержит ответственность как за сбыт, так и за перевозку и хранение. То есть лицо, которое приобрело для частных нужд древесину, тоже может подпасть под ответственность, судя по указанным в санкции статье объемам", — отметила Маляр.

Поэтому, по ее мнению, законопроект следует доработать и четко выделить, кто может быть субъектом преступления — различить ответственность черного и серого бизнеса от потребностей физических лиц.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР уверяют, что человек не несет никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров.




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Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid034teLMQ9yPaBWSubgGM8cqY52f5BYkBkWdn3eNBVnyT1JRdquNWf8G2Dx7D3UANEzl
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