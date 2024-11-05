Наказание несоразмерно преступлению: юрист беспощадно раскритиковала скандальный закон о дровах

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Ткачик Олеся
Уголовный кодекс наиболее изуродован всеми созывами закон, считает бывший замминистра обороны, юрист Анна Маляр, комментируя скандальный закон об уголовной ответственности за хранение дров.
Анна Маляр
В то же время, говорит она, Уголовным кодексом четко установлена цель наказания. А наука криминология давно исследовала, какие наказания могут достигать целей и задач. Смертная казнь, например, не уменьшала количество убийств, добавила юрист.
Так вот, говорит Маляр, усиливая наказание за преступные действия, следует понимать выполняет ли это наказание цель. А именно – наказание, исправление осужденного, предотвращение и противодействие совершению новых преступлений.
По ее словам, предложенная нардепами мера наказания не соответствует "опасности".
По ее словам, речь не идет о насильственном преступлении, поэтому непонятно, зачем наказывать за него сроком до 7 лет тюрьмы.
При этом она убеждена, что такими наказаниями можно остановить в частном случае "незаконное хранение" дров, но не остановить, к примеру", вырубку лесов.
Поэтому, по ее мнению, законопроект следует доработать и четко выделить, кто может быть субъектом преступления — различить ответственность черного и серого бизнеса от потребностей физических лиц.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР уверяют, что человек не несет никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров.
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