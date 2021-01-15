Наиболее распространенные схемы обмана в интернете и как от них уберечься

Согласно официальным данным, в 2020 году в киберполицию поступило более 30 тысяч обращений по поводу мошенничества в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Мошенничество в интернете - фото из открытых источников

С каждым годом интернет-аферисты пытаются придумать все более хитрые и изощренные способы, как обмануть украинцев и завладеть их денежными средствами. Согласно данным правоохранителей, наиболее распространенными схемами обмана являются продажа несуществующих товаров онлайн, телефонные мошенничества и фишинговые ресурсы.





Для того чтобы уберечься от подобных афер, в киберполиции дали несколько советов:

- никому не стоит передавать данные своей банковской карты, особенно CVV-код и пин-код, и всегда помнить, что сотрудники банка никогда не запрашивают такую информацию;

- для шопинга в Интернете используйте только проверенные сайты, а также выбирайте оплату после получения заказа;

- обратите внимание на то, что ресурсы, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищенными — их адрес должен содержать https:// и значок "замочек";

- внимательно проверяйте название необходимого ресурса — один незаметный символ или буква в адресе может означать, что вы попали на фишинговый сайт;

- не переходите по подозрительным ссылкам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что двое заключенных Софийской исправительной колонии, что в Запорожской области, создали бизнес по продаже несуществующих товаров и активно развивали его. От мошеннических действий заключенных "бизнесменов" пострадали более 60 доверчивых украинцев. Люди покупали по интернет-объявлениях мебель, стройматериалы, электротранспорт и разнообразную компьютерную технику.













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