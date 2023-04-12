Награжденный россией бизнесмен хотел освоить 40 млн на разрушенном российскими ракетами доме в Сергеевке

Согласно данным системы публичных закупок "Прозорро", восстанавливать девятиэтажный дом в Сергеевке Белгород-Днестровского района, который пострадал в результате российского ракетного удара, собиралась компания, аффилированная с одесским бизнесменом Русланом Тарпаном. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Думская".

Разрушенный дом в Сергеевке. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что на восстановление разрушенного дома №23 по ул. Черноморской региональные власти выделили средства еще прошлым летом. Работы начались, но ведутся очень медленно. Из оценили примерно в 63 млн грн. Из областного бюджета в прошлом году выделили на эти цели 22,5 млн грн. Заказчиком работ выступает сергеевское коммунальное предприятие "Курорт Сервіс". В декабре 2022 года и в январе 2023 года оно после бесконкурентного тендера заключило договор сначала на 2,3 млн грн, а позже еще на 10,2 млн грн с аккерманской компанией "КВАДР 77", принадлежащей Дмитрию Пенову. Выполнить частичные работы по восстановлению дома фирма обязалась до 8 мая 2023 года.

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Позже, в марте КП "Курорт Сервис" объявило еще один, третий по счету тендер — уже на 45 миллионов и со сроком выполнения до 1 декабря 2024 года.



И одним из участников тендера стала компания ООО "Укрспецпроект", аффилированная с одесским фигурантом базы "Миротворец", находящимся в бегах с 2017 года Русланом Тарпаном. Так как заявка другого участника была отклонена, именно "Укрспецпроекту" досталась победа в торгах на общую сумму в 40,6 млн грн. Несмотря на то, что эта компания связана с подозреваемым в хищении более 300 млн грн на проекте "Глубоководный выпуск" Русланом Тарпаном и сама является фигурантом множества уголовных производств, "Укрспецпроект" допустили к тендеру и самому аукциону. А с целью победы она значительно снизила цену, что было чревато дальнейшей заморозкой проекта. К подобным схемам компания, связанная с Тарпаном, прибегала уже не раз. Демпингуя на торгах и получая подряд, в дальнейшем "Укрспецпроект" требует пересмотра цены ее услуг в сторону увеличения бюджета под угрозами остановки работ.

В ситуации с домом, разрушенным российским ракетами, победу компании Тарпана не так давно аннулировали путём отмены тендерной процедуры. Так или иначе, но действия этой компании уже привели к тому, что восстановительные работы значительно затягиваются. Когда теперь объявят новый тендер и как "Укрспецпроект" на этот раз будет его блокировать своим участием — не известно.



Напомним, по сообщениям из СМИ, Руслан Тарпан был лично удостоен наград от федеративной службы охраны российской федерации.



С 2020 года он находится в международном розыске и скрывается от украинского правосудия предварительно в ОАЭ и россии.



В Офисе генпрокурора ранее также сообщали, что готовят пакет документов для старта процесса экстрадиции Тарпана в Украину.

