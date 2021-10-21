Нафтогаз: за 5 лет Украина может отказаться от импорта голубого топлива

В среду, 20 октября, в столице прошел Украинский газовый инвестиционный конгресс (Ukraine Gas Investment Congress). Об этом сообщают в пресс-службе акционерной компании "Нафтогаз Украины".

В Украине есть все возможности для энергетической независимости, фото из открытых источников

По словам председателя правления компании Юрия Витренко, в Украине достаточно газа для того, чтобы его не импортировать. Как он объяснил, за пять лет украинцы смогут полностью отказаться от покупки газа в России и Европе.

Однако стоит повышать объемы добычи украинского голубого топлива и производить биогаз. Кроме того, в Украине можно построить много солнечных, ветровых электростанций и производить биомассу в сельскохозяйственном секторе, которая будет вырабатывать экологический биогаз для отопления домов.



Витренко добавил, что производство биогаза, к тому же еще и более безопасное для окружающей среды. Украина должна стать независимой от импорта природного газа, угля. Поэтому повышать энергоэффективность очень важно сегодня и для этого следует уменьшать неэффективные затраты энергии.



Председатель правления также отметил, что украинцы сейчас потребляют много природного газа.

Портал "Комментарии" сообщал, что ответили в Офисе президента о ситуации в областях. На Западной Украине собираются комиссии ТЭБ и ЧС и обсуждают недостаток природного газа, надо купить по непомерным ценам для социальной сферы. Чиновники опровергают фейки по этой теме. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко написал на своей странице в Facebook, что газа в хранилищах достаточно, а потому нет причины Украинский паниковать.

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