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Нафтогаз: за 5 лет Украина может отказаться от импорта голубого топлива

Энергетическая независимость возможна, если использовать альтернативные источники

сегодня, 09:10
Автор:

Козлова Альбіна

В среду, 20 октября, в столице прошел Украинский газовый инвестиционный конгресс (Ukraine Gas Investment Congress). Об этом сообщают в пресс-службе акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Нафтогаз: за 5 лет Украина может отказаться от импорта голубого топлива

В Украине есть все возможности для энергетической независимости, фото из открытых источников

По словам председателя правления компании Юрия Витренко, в Украине достаточно газа для того, чтобы его не импортировать. Как он объяснил, за пять лет украинцы смогут полностью отказаться от покупки газа в России и Европе.

Однако стоит повышать объемы добычи украинского голубого топлива и производить биогаз. Кроме того, в Украине можно построить много солнечных, ветровых электростанций и производить биомассу в сельскохозяйственном секторе, которая будет вырабатывать экологический биогаз для отопления домов.

Витренко добавил, что производство биогаза, к тому же еще и более безопасное для окружающей среды. Украина должна стать независимой от импорта природного газа, угля. Поэтому повышать энергоэффективность очень важно сегодня и для этого следует уменьшать неэффективные затраты энергии.

Председатель правления также отметил, что украинцы сейчас потребляют много природного газа.

Портал "Комментарии" сообщал, что ответили в Офисе президента о ситуации в областях. На Западной Украине собираются комиссии ТЭБ и ЧС и обсуждают недостаток природного газа, надо купить по непомерным ценам для социальной сферы. Чиновники опровергают фейки по этой теме. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко написал на своей странице в Facebook, что газа в хранилищах достаточно, а потому нет причины Украинский паниковать.


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Источник: https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/DF66806054D21674C2258774004065AB?OpenDocument&year=2021&month=10&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&fbclid=IwAR2Jvr73zAQhbt4rqwxhQJ582CX296AMR0cdH1DBf2smBVm2EWuCkh0es2Q
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