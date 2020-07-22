"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения

В июле 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения Украины, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках публичных специальных обязательств (ПСО), выросла до 2.3 гривен за кубометр. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Это на 7% выше по сравнению с аналогичным показателем в июне этого года. В целом, с начала года цена ПСО снизилась на 51%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 53%.

"Во всем мире цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и затем растут в накануне отопительного сезона, осенью И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением в данном контексте. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами. Сейчас мы можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам — на 20, а то и на 30%", — подытожил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в компании отчитались о крупном падении прибыли.











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