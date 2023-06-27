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Нафтогаз - это искусственная монополия, которая заложила основу коррупции на газовом рынке - Кацуба

Предприниматель Александр Кацуба считает, что создание НАК "Нефтегаз" в свое время привело к искусственной монополизации газового рынка и создало огромное поле для манипуляций и коррупции

сегодня, 10:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Создание НАК "Нафтогаз" в свое время привело к искусственной монополизации газового рынка и создало огромное поле для манипуляций и коррупции. Как информирует издание "Комментарии", об этом в колонке "Gazeta.ua" пишет известный предприниматель Александр Кацуба.

Нафтогаз - это искусственная монополия, которая заложила основу коррупции на газовом рынке - Кацуба

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

По мнению предпринимателя, создание вертикально интегрированного государственного предприятия, включавшего в себя почти все составляющие газовой отрасли (и частично — нефтяной), на многие годы заблокировало формирование цивилизованного рынка газа. Фактически "Нафтогаз" (как и аналогичная по сути Укрнафта) до 2023 года была под олигархическим контролем.


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В своей колонке для "Gazeta.ua" эксперт подчеркивает, что государственный контроль за энергетикой, а также монополизация сдерживают приход частных инвесторов и не позволяют стране обрести реальную энергетическую независимость. Результатом этого является не только отсталость энергетики, но и ущерб всей украинской экономике. Все ее отрасли крайне уязвимы к негибкому рынку энергетики, где доминируют монополии и чрезмерное государственное регулирование. 

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.



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Источник: https://gazeta.ua/articles/economics/_oleksandr-kacuba-ukrayinska-energetika-vikliki-yaki-mi-mayemo-podolati/1148600
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