Нафтогаз - это искусственная монополия, которая заложила основу коррупции на газовом рынке - Кацуба

Создание НАК "Нафтогаз" в свое время привело к искусственной монополизации газового рынка и создало огромное поле для манипуляций и коррупции. Как информирует издание "Комментарии", об этом в колонке "Gazeta.ua" пишет известный предприниматель Александр Кацуба.

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

По мнению предпринимателя, создание вертикально интегрированного государственного предприятия, включавшего в себя почти все составляющие газовой отрасли (и частично — нефтяной), на многие годы заблокировало формирование цивилизованного рынка газа. Фактически "Нафтогаз" (как и аналогичная по сути Укрнафта) до 2023 года была под олигархическим контролем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В своей колонке для "Gazeta.ua" эксперт подчеркивает, что государственный контроль за энергетикой, а также монополизация сдерживают приход частных инвесторов и не позволяют стране обрести реальную энергетическую независимость. Результатом этого является не только отсталость энергетики, но и ущерб всей украинской экономике. Все ее отрасли крайне уязвимы к негибкому рынку энергетики, где доминируют монополии и чрезмерное государственное регулирование.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.