Наев обсудил с канадским коллегой военную ситуацию на российско-украинской границе

удастся усилить сотрудничество, а также удастся и дальше обмениваться опытом, привлекая канадских инструкторов к обучению украинских военных.



Также генерал-лейтенант поблагодарил руководство Североатлантического альянса в лице генерал-майора Симора, за всестороннюю поддержку, заметив положительные сдвиги, которые произошли в командовании при приобретении оперативной совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО.

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