logo
Русский Українська

BTC/USD

48089.69

ETH/USD

3391.93

LTC/USD

167.99

USD/UAH

26.67

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Наев обсудил с канадским коллегой военную ситуацию на российско-украинской границе
commentss НОВОСТИ Все новости

Наев обсудил с канадским коллегой военную ситуацию на российско-украинской границе

Наев ознакомил Уильяма Сеймура с основными задачами и функциями Командования

сегодня, 16:45
Автор:

Кравцев Сергей

ФаААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

Наев обсудил с канадским коллегой военную ситуацию на российско-украинской границе

Наев ознакомил Уильяма Сеймура с основными задачами и функциями Командования Фото: пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ

ІАПООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

удастся усилить сотрудничество, а также удастся и дальше обмениваться опытом, привлекая канадских инструкторов к обучению украинских военных.

Также генерал-лейтенант поблагодарил руководство Североатлантического альянса в лице генерал-майора Симора, за всестороннюю поддержку, заметив положительные сдвиги, которые произошли в командовании при приобретении оперативной совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО.
Читайте также на портале "Комментарии" — советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, в каком случае украинским войскам будет отдан приказ идти в наступление, освобождая Донбасс.
ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/posts/1339926353076341
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ