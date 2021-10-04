Наев обсудил с канадским коллегой военную ситуацию на российско-украинской границе

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Наев ознакомил Уильяма Сеймура с основными задачами и функциями Командования Фото: пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ
удастся усилить сотрудничество, а также удастся и дальше обмениваться опытом, привлекая канадских инструкторов к обучению украинских военных.
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