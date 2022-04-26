Надо понимать, что война продолжается: Ирина Верещук дала советы украинцам и рассказала о своей работе

В интервью Утро с Украиной вице-премьер Ирина Верещук рассказала, что ей помогает в работе по обмену, открытию коридоров для населения, где сейчас ее семья и дала советы украинским женщинам.



Ирина Верещук, фото Офиса президента

По ее словам, на отдых и сон почти нет времени, она с 24 февраля не была дома. Муж министра полковник, служит в ВСУ 28 лет. Сын Олег учится в Киевской политехнике на первом курсе, он айтишник и живет у родственников, потому что родители на службе.

Чиновница говорит, что не употребляет ни кофе, ни спиртного и не курит, ежедневно занимается физкультурой. До войны овладевала тайский бокс, каратэ, рукопашный бой. Ирина имеет военное образование, окончила разведывательный факультет и опыт службы в армии пять лет на офицерских должностях. А ее мечта была – это стать первой женщиной-генералом.

Даже сейчас не отказалась бы от службы, но поручение от президента заниматься обменом и эвакуацией населения, которая началась после первой недели войны. Говорит, что все детали переговоров не могут рассказать, но они происходят ночью и чтобы открыть коридор, нужно в полночь переговариваться, чтобы понять будет ли в 6-7 утра открытие коридора или нет. То же самое и с обменом. По ее словам, россияне делают все, чтобы мы были измотаны, чтобы мы шли на все их условия.

За все время по гуманитарным коридорам на автобусах эвакуации уже выехало 350 000 украинцев, а еще выезжали люди на частных авто, общее количество около миллиона человек. Уже обменено 250 наших военных.

Ирина Верещук говорит, что у нее нет ненависти к оккупантам, потому что тогда она не смогла бы работать, но есть приоритеты и цель — вывезти из застенков раненых, женщин, гражданских и всех наших военнопленных. В застенках оккупантов немало граждан с ранами, порой без конечностей и их держащие в СИЗО, там никто им не оказывает квалифицированную медпомощь. Министр отметила, что не соглашается на обмен, если в списках нет женщин и гражданских, которых должны передавать вне обмена.

Также она поделилась, что слышит как многие благодарности от военных, чью семью спасли, и от гражданских, их родственников, так и угроз от российских ботов. Угрозы ее не пугают, говорит, что не принимает во внимание такие заявления.



"Четко знаю, что меня ждут люди, поэтому у меня нет шанса и права быть неустойчивой, несконцентрированной и, к сожалению, я должен быть жесткой, чтобы удавалось, что сработали коридоры. Понимаю, что от меня зависит судьба и жизнь тысяч людей". В конце концов, когда люди приезжают в Запорожье, для меня это особый кайф. Я воспринимаю на свой счет каждое поражение, потому что несу ответственность за людей, которые под обстрелами вышли из подвалов, а коридор не открылся. Так что я снова договариваюсь", — говорит министр.

Ранее она заявляла, что девушкам тоже следует служить в армии, но до полномасштабной войны было очень много негатива на такие заявления. Однако на самом деле у нее была одна цель – подготовленность населения к боевым действиям. Говорит, она понимала, что война на востоке могла перерасти в новые масштабные волны агрессии.



"Мы должны быть так готовы, так подготовлены, мы должны понимать, что мы будем делать в случае если... Чтобы это дошло до путина, наших врагов, русского народа — мы будем за себя стоять, мы будем бороться и убивать всех" , кто придет на нашу землю Не смотря или женщина, или мужчина мы все станем плечо к плечу и будем драться за наше государство Надо понимать, что война продолжается и, к сожалению, будет продолжаться.Могут быть фазы, которые будут значительно хуже , то, что мы переживали в начале и в первые недели Мы должны быть ментально готовыми, не завышать ожидания Я не жду победы как таковой, потому что она произойдет, тогда когда мы ее вынесем на своих плечах, своими кровью, потом и слезами , когда мы ее сами выкуем", — подчеркнула она.

Как сообщал портал "Комментарии", оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!