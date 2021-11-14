Надо перестать брать всех подряд в университеты, — Инна Совсун о проблемах образования

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Козлова Альбіна
Во время шоу "Гончаренко рулит" народный депутат и руководитель фракции "Голос" Инна Совсун высказала свои мнения по поводу реформы образования в Украине.
Депутат рассказала о проблемах образования, фото из открытых источников
Прежде всего, она подчеркнула, что дошкольное образование сейчас в упадке. В Украине фактически отсутствует дошкольное образование до трех лет. Граждане не могут отдать ребенка в ясли, а должны брать отпуск по уходу за ребенком. Кроме того, есть вопросы к методам работы с детьми в садах.
Что касается среднего образования, то проблема не только в малых зарплатах учителей, но и в качестве преподавания. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо было ввести сертификацию учителей.
Что касается высшего образования, то в университетах уровень знаний и подготовки студентов значительно упал за 10 лет. Поэтому для медицинских университетов ввели пороговые баллы для отсеивания абитуриентов. Ведь Инна Совсун убеждена, что из студента, сдавшего ЗНО по биологии на 110 баллов, невозможно сделать врача. Также она добавила, что украинские выпускники медицинских вузов показали плохие знания по сравнению с выпускниками европейских и американских вузов. Чтобы решить проблемы высшего образования, во-первых, надо перестать брать всех подряд в университеты, считает политик и преподаватель Инна Совсун.
Еще одна из проблем, о которой она упомянула, это устаревшие программы для преподавания и автономность вузов. Ведь трудно указывать автономному заведению, что ему делать.
Как сообщал портал "Комментарии", в Минздраве о ситуации с педагогами и отстранении их от работы.
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Обсуждения
Новости
Валентин
сегодня, 14:44
И где-же эта "грантоедка" Совсун преподавала? Не при ней ли начало разлагаться образование, когда ее, еще молодую и не созревшую девушку посадили в кресло заместителя министра образования, без опыта работы.