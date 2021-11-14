Надо перестать брать всех подряд в университеты, — Инна Совсун о проблемах образования

Во время шоу "Гончаренко рулит" народный депутат и руководитель фракции "Голос" Инна Совсун высказала свои мнения по поводу реформы образования в Украине.



Депутат рассказала о проблемах образования, фото из открытых источников

Прежде всего, она подчеркнула, что дошкольное образование сейчас в упадке. В Украине фактически отсутствует дошкольное образование до трех лет. Граждане не могут отдать ребенка в ясли, а должны брать отпуск по уходу за ребенком. Кроме того, есть вопросы к методам работы с детьми в садах.



"С ними часто работают по советским лекалам. Начиная с банального: игрушки для мальчиков, игрушки для девочек, закрепляя эти стереотипы. Кроме того, я слышу крайне неприемлемые истории. Мама отказалась сдавать деньги на нужды садика, ей сказали, что туалетной бумаги для вашей ребенка не будет. Это даже не о коррупции, не о том, что с родителей собирают деньги. Такие примеры, к сожалению, есть", — добавила политик.

Что касается среднего образования, то проблема не только в малых зарплатах учителей, но и в качестве преподавания. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо было ввести сертификацию учителей.



"Как должно быть лицензирование врачей, так же должна быть сертификация учителей для допуска к профессии. Ты должен подтвердить свой профессиональный уровень. Это могут быть люди из разных сфер", — подчеркнула нардеп.

Что касается высшего образования, то в университетах уровень знаний и подготовки студентов значительно упал за 10 лет. Поэтому для медицинских университетов ввели пороговые баллы для отсеивания абитуриентов. Ведь Инна Совсун убеждена, что из студента, сдавшего ЗНО по биологии на 110 баллов, невозможно сделать врача. Также она добавила, что украинские выпускники медицинских вузов показали плохие знания по сравнению с выпускниками европейских и американских вузов. Чтобы решить проблемы высшего образования, во-первых, надо перестать брать всех подряд в университеты, считает политик и преподаватель Инна Совсун.

Еще одна из проблем, о которой она упомянула, это устаревшие программы для преподавания и автономность вузов. Ведь трудно указывать автономному заведению, что ему делать.

Как сообщал портал "Комментарии", в Минздраве о ситуации с педагогами и отстранении их от работы.



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