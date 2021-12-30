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Надо готовить население к поддержке Вооруженных сил, - политик

Бывший министр обороны высказался по поводу реализации закона о национальном сопротивлении

сегодня, 13:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Законы "О территориальной обороне" и "Об основах национального сопротивления" следует быстро реализовать, считает экс-министр обороны Андрей Загороднюк. Об этом пишет Новое время.

Надо готовить население к поддержке Вооруженных сил, - политик

В Украине нужно укреплять армию и тероборону, фото из открытых источников

Бывший глава министерства говорит, что следует не только укреплять и вооружать армию, но и активно привлекать население для помощи Вооруженным силам Украины, а также укреплять бригады территориальной обороны.

По словам Загороднюка, нужно готовить украинцев "к поддержке Вооруженных сил, сил обороны, через территориальную оборону". Поскольку если к обороне будут привлечены все органы власти на местах, оккупантам не останется никаких шансов.

"Нам нужно быть спокойными, собранными и помогать Вооруженным силам, присоединяться к территориальной обороне", — отметил политик.

В Украине бригады территориальной обороны созданы давно, их насчитывается 25. В мирное время они должны быть укомплектованы на 10%, а в условиях чрезвычайного положения 90% заполняются резервистами и военнообязанными. Алексей Данилов говорил, что у государства достаточно оружия, чтобы отражать атаки российских войск.

Как сообщал портал "Комментарии", секретарь Совета Национальной безопасности добавил, что война — это дело всех и впервые в истории подробные инструкции получат все ветви власти на разных уровнях. По его словам, те планы и стратегии, которые утверждены, будут способствовать эффективной всесторонней защите страны.

Также мы писали, в каком состоянии бомбоубежища, укрытия и защитные сооружения в Украине. По официальным данным в государстве 21 тысяч укрытий для населения в случае опасности.


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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/ukraina-dolzhna-povyshat-boesposobnost-vsu-eks-ministr-oborony-zagorodnyuk-novosti-ukrainy-50205523.html
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