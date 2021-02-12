Нацсовет проверит канал "НАШ" из-за выступления Азарова в эфире

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Елизавета Черных
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания намерен проверить телеканал "Наш" из-за высказываний в его эфире Николая Азарова, премьер-министра времен каденции Виктора Януковича. Об этом говорится на сайте регулятора, передает ТСН.
Николай Азаров - фото из открытых источников
В Нацсовете также подчеркнули, что слова бывшего главы правительства могут привести к дальнейшему усилению агрессии не только в ОРДЛО, а и на всей территории государства.
Более того, во время своего выступления в эфире "Наш", премьер использовал неправдивые высказывания, предрешающие решение Международного уголовного суда. Мол, суд четко определил, что в Украине "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы".
Национальный совет также высказывает возмущение тому, что ведущие телеканала во время эфира не отреагировали на подобные высказывания бывшего премьера.
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