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Нацсовет проверит канал "НАШ" из-за выступления Азарова в эфире

Слова экс-премьера могут привести к дальнейшему усилению агрессии не только в ОРДЛО, а и на всей территории государства

сегодня, 16:48
Автор:

Елизавета Черных

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания намерен проверить телеканал "Наш" из-за высказываний в его эфире Николая Азарова, премьер-министра времен каденции Виктора Януковича. Об этом говорится на сайте регулятора, передает ТСН. 

Нацсовет проверит канал "НАШ" из-за выступления Азарова в эфире

Николай Азаров - фото из открытых источников

"Николай Азаров отрицал участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил России, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он возлагает ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на ВСУ", — сообщили в пресс-службе Нацсовета. 

В Нацсовете также подчеркнули, что слова бывшего главы правительства могут привести к дальнейшему усилению агрессии не только в ОРДЛО, а и на всей территории государства. 

Более того, во время своего выступления в эфире "Наш", премьер использовал неправдивые высказывания, предрешающие решение Международного уголовного суда. Мол, суд четко определил, что в Украине "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы".

Национальный совет также высказывает возмущение тому, что ведущие телеканала во время эфира не отреагировали на подобные высказывания бывшего премьера. 

"Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние", — подытожил регулятор. 
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита на Донбасс ответил на вопрос о том, закроют ли в Украине телеканал "Наш" вслед за 112, NewsOne и Zik, на которые были наложены санкции СНБО.



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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/nacsovet-proverit-kanal-nash-iz-za-vystupleniya-azarova-v-efire-1725178.html
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