Национальный авиационный университет – одним из первых в Украине готов к учебному году

В Национальном авиационном университете, при участии министров и губернаторов, прошло селекторное совещание о готовности учебных заведений к новому учебному году в условиях военного положения. Среди основных требований к администрации учреждений, предусмотренных правительственными постановлениями, наличие в университетах укрытий (бомбоубежищ), которые должны обеспечить безопасность участникам учебного процесса во время воздушных тревог. Итак, ректор НАУ Максим Луцкий продемонстрировал обустроенные убежища представителям Кабинета министров Украины и СМИ.

Максим Луцкий

Так, инспектировали укрытие министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, министр внутренних дел Денис Монастырский, представители ОО "Отцы SOS", руководство ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и Киевской области.

"На территории авиационного университета мы уже обустроили 12 укрытий, вмещающих вместе более 5300 человек. Их глубина до 2 метров под землей, имеющиеся коммуникации, свет, интернет. Сейчас мы завершаем процедуры дозакупки аптечных наборов, а также дорабатываем отдельные вопросы комфортного обустройства этих помещений. Здесь есть условия для осуществления образовательного процесса (парты, стулья, доски, проекторы), чтобы в случае длительных воздушных тревог, студенты и преподаватели имели возможность работать", — рассказал Максим Луцкий.

По его словам, безопасность учебного процесса – приоритет, который ставит своей целью администрация университета.

"По состоянию на сегодняшний день, могу заверить наш коллектив и студентов в том, что необходимые условия обеспечения безопасности мы создали. И будем продолжать их улучшать", — отметил ректор.

НАУ стал первым среди украинских ЗВО, продемонстрировавшим свои укрытия и готовность заведения к работе в условиях полномасштабной войны в Украине. Кроме того, хранилища авиационного открытия и для посещения жителями района. Во время воздушных тревог рядом граждане могут свободно ими пользоваться. В среднем, как уточнили в НАУ, к укрытиям университета во время сирен приходят по 30-50 гражданских лиц.

Напомним, МОН рекомендует всем ЗВО обеспечить неукоснительное соблюдение правил безопасности в случае сигнала "воздушная тревога". Это подразумевает бесспорное прерывание учебного процесса, все участники которого должны пройти в подготовленные укрытия и находиться там до окончания воздушной тревоги.









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