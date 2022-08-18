Национальный авиационный университет – одним из первых в Украине готов к учебному году

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Кравцев Сергей
В Национальном авиационном университете, при участии министров и губернаторов, прошло селекторное совещание о готовности учебных заведений к новому учебному году в условиях военного положения. Среди основных требований к администрации учреждений, предусмотренных правительственными постановлениями, наличие в университетах укрытий (бомбоубежищ), которые должны обеспечить безопасность участникам учебного процесса во время воздушных тревог. Итак, ректор НАУ Максим Луцкий продемонстрировал обустроенные убежища представителям Кабинета министров Украины и СМИ.
Максим Луцкий
Так, инспектировали укрытие министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, министр внутренних дел Денис Монастырский, представители ОО "Отцы SOS", руководство ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и Киевской области.
По его словам, безопасность учебного процесса – приоритет, который ставит своей целью администрация университета.
НАУ стал первым среди украинских ЗВО, продемонстрировавшим свои укрытия и готовность заведения к работе в условиях полномасштабной войны в Украине. Кроме того, хранилища авиационного открытия и для посещения жителями района. Во время воздушных тревог рядом граждане могут свободно ими пользоваться. В среднем, как уточнили в НАУ, к укрытиям университета во время сирен приходят по 30-50 гражданских лиц.
Напомним, МОН рекомендует всем ЗВО обеспечить неукоснительное соблюдение правил безопасности в случае сигнала "воздушная тревога". Это подразумевает бесспорное прерывание учебного процесса, все участники которого должны пройти в подготовленные укрытия и находиться там до окончания воздушной тревоги.
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