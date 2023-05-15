Национальная гвардия задержала торговца амфетамином с помощью акции «Поймай барыгу»



















Первый участник акции получил денежное вознаграждение от представителей акции "Поймай барыгу". Это произошло после задержания распространителя наркотиков нацгвардейцами. Они поймали торговца амфетамином во время несения патрульной службы в городе Кривой Рог.



Национальная гвардия задержала торговца амфетамином

После задержки один из гвардейцев выполнил все условия акции и заявил, что это было достаточно просто, он все записал на видео. Об этом сообщили на сайте проекта "Поймай барыгу".

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Виктор, участник акции



Он не хотел показывать, что у него в кармане, поэтому взял в правую руку, и сделал так, грубо говоря, и думал, что ему повезет, что мы не найдем это вещество. Но не первый раз мы с таким сталкиваемся, то от нас ничего не скроешь.

Барыга находится под досудебным следствием, и ему грозит лишение свободы от 4 до 8 лет.

Юрист проекта Андрей Кузьменко отметил, что нацгвардейцы имеют полное право участвовать в акции "Поймай барыгу", поскольку они не являются сотрудниками Нацполиции и ее подразделений.



Андрей Кузьменко, юрист проекта "Поймай барыгу"



В соответствии с условиями акции было предоставлено фото, видео доказательства совершения уголовного правонарушения так называемым "заложником", были предоставлены доказательства обращения в полицию, в том числе выписку из ЕРДР и подтверждение того, что был обнаружен у задержанного тяжелый наркотик, более восьми граммов.

Денежное вознаграждение за участие в акции "Поймай барыгу" первый участник уже получил. Он планирует потратить ее на экипировку для последующей военной службы.



Также, кроме участника, выгоду от успешной "охоты на барыгу" получило государство в виде налогов с вознаграждения.

Андрей Кузьменко, юрист проекта "Поймай барыгу"



Вознаграждение, как мы и предупреждали, было выплачено с учетом всех необходимых налогов и сборов, а именно – налога на доход физического лица и 1,5 процента военного сбора. То есть минус 19,5 процентов было уплачено в государственный бюджет. Сумма 40 000 гривен была уплачена, с нее 7 800 гривен было уплачено налогов.

Нацгвардейцы из Кривого Рога намерены и дальше продолжать свое участие в акции "Поймай барыгу". А организаторы проекта, в свою очередь, отмечают, что все данные, которые они получают от людей, конфиденциальны и не разглашаются, а также не передаются третьим лицам.