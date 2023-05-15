Национальная гвардия задержала торговца амфетамином с помощью акции «Поймай барыгу»

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Slava Kot
Первый участник акции получил денежное вознаграждение от представителей акции "Поймай барыгу". Это произошло после задержания распространителя наркотиков нацгвардейцами. Они поймали торговца амфетамином во время несения патрульной службы в городе Кривой Рог.
Национальная гвардия задержала торговца амфетамином
После задержки один из гвардейцев выполнил все условия акции и заявил, что это было достаточно просто, он все записал на видео. Об этом сообщили на сайте проекта "Поймай барыгу".
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Виктор, участник акции
Барыга находится под досудебным следствием, и ему грозит лишение свободы от 4 до 8 лет.
Юрист проекта Андрей Кузьменко отметил, что нацгвардейцы имеют полное право участвовать в акции "Поймай барыгу", поскольку они не являются сотрудниками Нацполиции и ее подразделений.
Андрей Кузьменко, юрист проекта "Поймай барыгу"
Денежное вознаграждение за участие в акции "Поймай барыгу" первый участник уже получил. Он планирует потратить ее на экипировку для последующей военной службы.
Также, кроме участника, выгоду от успешной "охоты на барыгу" получило государство в виде налогов с вознаграждения.
Андрей Кузьменко, юрист проекта "Поймай барыгу"
Нацгвардейцы из Кривого Рога намерены и дальше продолжать свое участие в акции "Поймай барыгу". А организаторы проекта, в свою очередь, отмечают, что все данные, которые они получают от людей, конфиденциальны и не разглашаются, а также не передаются третьим лицам.
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