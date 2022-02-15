Национализация активов олигархов, покинувших Украину накануне: мнение украинцев

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Елизавета Черных
На фоне угрозы российского вторжения на территорию Украины украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Об этом сообщают журналисты "Украинской правды".
Национализация активов олигархов, покинувших Украину накануне - фото из открытых источников
По данным СМИ, такое количество чартеров не наблюдалось за последние шесть лет. Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину – борты Рината Ахметова, Виктора Пинчука, Вадима Новинского, Вадима Столара и других.
Кроме того, по состоянию на 14 февраля за пределами Украины находилось 23 народных депутата.
Государственный глава Владимир Зеленский обратился к депутатам, журналистам, дипломатам и олигархам, покинувшим страну, и посоветовал им не бежать из Украины. А народным избранникам гарант дал сутки для возвращения на Родину.
Члены клуба "Комментарии" в Facebook высказали мнение по поводу отъезда элит и возможности национализировать активы олигархов, покинувших страну на фоне угрозы российского вторжения.
Так, большинство читателей очень позитивно отнеслись к идее передать частную собственность государству. Более того, украинцы советуют не пускать назад в Украину политиков и бизнесменов, а некоторые — и вовсе лишить украинского гражданства:
При этом некоторые пользователи добавляют, что средства богачей, покинувших страну, лучше было бы передать на нужды армии и укрепление обороны Украины:
Несмотря на то, что читатели портала поддерживают идею национализации активов и собственности олигархов, все же считают, что сделать этого не получится в Украине по ряду причин:
Ранее на портале "Комментарии" - Зеленский обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения РФ: что думают эксперты.
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