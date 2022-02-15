Национализация активов олигархов, покинувших Украину накануне: мнение украинцев

На фоне угрозы российского вторжения на территорию Украины украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Об этом сообщают журналисты "Украинской правды".

Национализация активов олигархов, покинувших Украину накануне - фото из открытых источников

По данным СМИ, такое количество чартеров не наблюдалось за последние шесть лет. Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину – борты Рината Ахметова, Виктора Пинчука, Вадима Новинского, Вадима Столара и других.

Кроме того, по состоянию на 14 февраля за пределами Украины находилось 23 народных депутата.

Государственный глава Владимир Зеленский обратился к депутатам, журналистам, дипломатам и олигархам, покинувшим страну, и посоветовал им не бежать из Украины. А народным избранникам гарант дал сутки для возвращения на Родину.

Члены клуба "Комментарии" в Facebook высказали мнение по поводу отъезда элит и возможности национализировать активы олигархов, покинувших страну на фоне угрозы российского вторжения.

Так, большинство читателей очень позитивно отнеслись к идее передать частную собственность государству. Более того, украинцы советуют не пускать назад в Украину политиков и бизнесменов, а некоторые — и вовсе лишить украинского гражданства:

"Национализировать и не пускать в Украину", "Эти люди предатели, не пускать в страну, как и тех чьи семьи не живут в стране", "Очень мудрое решение. Президенту нужно взять это во внимание", " Теперь видно, кто патриоты Украины. Нужно забрать у них все и сделать это срочно, поскольку Украина им не нужна", " Лишить гражданства ,всё национализировать и предателей не пускать на Родину ,они её высосали как могли и смылись на своих самолётах", "Однозначно! И никогда не позволить вернуться в Украину. Сбежать в трудную минуту, это и есть предательство", "Это было бы правильно и честно", — пишут украинцы.

При этом некоторые пользователи добавляют, что средства богачей, покинувших страну, лучше было бы передать на нужды армии и укрепление обороны Украины:

"Состояние олигархов — на оборону!", "Это правильно! Отдайте деньги нашим защитникам", "Эти средства пустить на оборону страны и все проконтролировать", "Национализировать и передать украинской армии как можно быстрее", — высказывают мнения читатели.

Несмотря на то, что читатели портала поддерживают идею национализации активов и собственности олигархов, все же считают, что сделать этого не получится в Украине по ряду причин:

"Идея хорошая, но реализаторов у власти нет", " Они вернуться и все будет по-старому", "Скорее всего, все будет передано своим...","Вопрос: а кто нас с вами, народ, услышит? Вернутся и снова будут "решать" наши с вами проблемы", — пишут пользователи.

Ранее на портале "Комментарии" - Зеленский обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения РФ: что думают эксперты.

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