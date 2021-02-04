Националисты пришли требовать закрытия телеканала "НАШ": их встретили силовики (ВИДЕО)

4 февраля 2021 года под стенами здания, в котором работают журналисты телеканала "НАШ", произошли столкновения между радикальными националистами и представителями Нацгвардии и других силовых структур. Протестующие пришли требовать закрытия канала, убеждая, что он транслирует российские нарративы насчет Украины. О событии сообщает ряд отечественных Telegram-каналов.

Националисты требуют закрыть телеканал "НАШ". Фото: PavlovskyNews

Акцию-требование на закрытие очередного украинского медиа националисты назвали "Добьем гнид".

Интересно, что правоохранители сдерживают митингующих, утверждая, что в заявке на массовое собрание был указан другой адрес. Националисты уже несколько раз пытались штурмовать здание телеканала, но пока силовики пресекают эти попытки.

UPD. По состоянию на 14:30 ситуация возле телеканала нормализировалась — националисты покинули территорию, так и не сумев проникнуть вглубь здания. Правоохранители остались дежурить у входа.

Поводом для активизации радикальных взглядов стала, конечно, блокировка телеканалов "112 Украина", "Zik" и "NewsOne", которые номинально принадлежат народному депутату Тарасу Козаку. Вообще же считается, что акции этих медиа приобрел глава партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.

Стоит отметить, что обвиняемый в публикации кремлевской пропаганды телеканал "НАШ" находится в собственности отца бывшего представителя "Партии регионов" Евгения Мураева.

Между прочим, как уже сообщали "Комментарии", вечером 3 февраля стало известно, что гендиректор канала "НАШ" Евгений Дудник сложил свои полномочия. Собственное увольнение мужчина прокомментировал личными принципами, которые не позволяют ему "переступить" через себя.

Также корреспонденты портала информировали о том, что СНБО может применить санкции и к другим украинским телеканалам, которые занимаются антиукраинской деятельностью.

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