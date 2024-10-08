Начнется ли новая война: что заявил Ким Чен Ын о нападении на Южную Корею

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Кравцев Сергей
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что его страна не намерена нападать на своего южного соседа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Yonhap".
Ким Чен Ын и Путин. Фото: из открытых источников
Отмечается, что Ким Чен Ын подчеркнул, что Южная и Северная Кореи являются "двумя враждебными друг другу государствами".
Главарь КНДР добавил, что Северная Корея ускорит свое движение, чтобы стать военной и ядерной "сверхдержавой", пытаясь увеличить свое ядерное сдерживание.
Читайте также на портале "Комментарии" — Пхеньян готовится усилить сотрудничество с Кремлем, согласившись не только наращивать поставки вооружения, но и отправив своих военных в Украину, усилив наступательную мощь страны-агрессора. Возможность такого развития сценария является очень вероятной. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, которого цитирует The Korea Times.
Во время обращения к законодателям на парламентских слушаниях, министр напомнил о том, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, подобный военному союзу.
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