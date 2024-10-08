Начнется ли новая война: что заявил Ким Чен Ын о нападении на Южную Корею

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что его страна не намерена нападать на своего южного соседа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Yonhap".

Ким Чен Ын и Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Ким Чен Ын подчеркнул, что Южная и Северная Кореи являются "двумя враждебными друг другу государствами".

"Раньше мы говорили об освобождении южной стороны или объединении силой. Но мы не заинтересованы в этом, и с тех пор, как мы провозгласили позицию двух отдельных государств, мы никогда не были сознательны этой страны. Мы не намерены нападать на Республику Корея. Это страшно даже осознавать, что это страна, и мы не хотим встречаться с ними", — подчеркнул Ким Чен Ын.

Главарь КНДР добавил, что Северная Корея ускорит свое движение, чтобы стать военной и ядерной "сверхдержавой", пытаясь увеличить свое ядерное сдерживание.

"В то время, когда Южная Корея и США полностью превратился в ядерный альянс, как они и заявляли, наша ядерная сила реагирования должна быть доведена до высоты, которая не имеет никаких ограничений", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Пхеньян готовится усилить сотрудничество с Кремлем, согласившись не только наращивать поставки вооружения, но и отправив своих военных в Украину, усилив наступательную мощь страны-агрессора. Возможность такого развития сценария является очень вероятной. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, которого цитирует The Korea Times.

Во время обращения к законодателям на парламентских слушаниях, министр напомнил о том, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, подобный военному союзу.



