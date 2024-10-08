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Начнется ли новая война: что заявил Ким Чен Ын о нападении на Южную Корею

Лидер КНДР добавил, что Северная Корея ускорит свое движение, чтобы стать военной и ядерной "сверхдержавой"

сегодня, 13:05
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Кравцев Сергей

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что его страна не намерена нападать на своего южного соседа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Yonhap".

Начнется ли новая война: что заявил Ким Чен Ын о нападении на Южную Корею

Ким Чен Ын и Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Ким Чен Ын подчеркнул, что Южная и Северная Кореи являются "двумя враждебными друг другу государствами".

"Раньше мы говорили об освобождении южной стороны или объединении силой. Но мы не заинтересованы в этом, и с тех пор, как мы провозгласили позицию двух отдельных государств, мы никогда не были сознательны этой страны. Мы не намерены нападать на Республику Корея. Это страшно даже осознавать, что это страна, и мы не хотим встречаться с ними", — подчеркнул Ким Чен Ын.

Главарь КНДР добавил, что Северная Корея ускорит свое движение, чтобы стать военной и ядерной "сверхдержавой", пытаясь увеличить свое ядерное сдерживание.

"В то время, когда Южная Корея и США полностью превратился в ядерный альянс, как они и заявляли, наша ядерная сила реагирования должна быть доведена до высоты, которая не имеет никаких ограничений", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Пхеньян готовится усилить сотрудничество с Кремлем, согласившись не только наращивать поставки вооружения, но и отправив своих военных в Украину, усилив наступательную мощь страны-агрессора. Возможность такого развития сценария является очень вероятной. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, которого цитирует The Korea Times.

Во время обращения к законодателям на парламентских слушаниях, министр напомнил о том, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, подобный военному союзу.




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