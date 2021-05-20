Начнется ли новая эскалация Карабахского конфликта: последние подробности из региона

Днем 20 мая на спорном участке границы между военными Азербайджана и Армении произошла перестрелка. Данных о жертвах и пострадавших не приводится. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что около 15:00 по местному времени (14:00 по киевскому) со стороны армянских военных был открыт предупредительный огонь по азербайджанским военнослужащим. По версии армянской стороны, они пересекли границу и зашли вглубь территории страны.

"Командир азербайджанских вооруженных сил связался с командиром армянской части, попросил его прекратить огонь, извинился и сказал, что стрельба была случайной", — уточняется в сообщении.

Напомним, осенью 2020 года начался нагорно-карабахский конфликт. Бои продолжались, пока в ноябре три стороны — Баку, Ереван, Москва — не подписали соглашение о мире.

Ранее сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан во лжи. Прессекретарь МИД Армении Анна Нагдалян сделала заявление в ответ на сообщение министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамова о том, что Азербайджан передал армянской стороне всех военнопленных, захваченных во время войны в Арцахе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" уже сообщал, что в Армении сейчас достаточно напряженная ситуация. Оппозиционные силы страны требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Он же собирается покинуть пост только в том случае, если так решит не оппозиция, а его народ путем голосования. Как может развиваться политическая ситуация в стране подробнее читайте в нашем материале.