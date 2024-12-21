Начинаем побеждать тьму: что начнет происходить с 22 декабря

Как передает портал "Комментарии", зимнее солнцестояние происходит практически всегда одинаково – 21 или 22 декабря. Самый короткий день и самая длинная ночь в 2024 году приходится на субботу, 21 декабря в 11:19 по киевскому времени. Это событие знаменует начало астрономической зимы. Самый короткий день в 2024 году будет длиться 8 часов, поскольку 21 декабря Солнце взошло в 07:56 утра и зайдет в 15:56 вечера. После этого световой день начнет увеличиваться до момента летнего солнцеворота.

Зимнее солнцестояние. Фото из открытых источников

День зимнего солнцестояния – это астрономический процесс, когда Солнце проходит через самую низкую точку над горизонтом. В этот период времени люди наблюдают самый короткий день и самую длинную ночь года. В этот момент высота Солнца на небе считается самой низкой.

Наши предки верили, что День зимнего солнцестояния – особый, ведь он наполнен мощной энергетикой. Кроме этого, предки считали, что в эту дату свет побеждает тьму, поэтому любили отмечать событие. Так, в древности люди останавливали всю работу и начинали заниматься украшением домов. Вечером предки разжигали костер и выпекали хлеб в виде сердца, демонстрируя желание длинного светового дня. В то же время огонь должен был отпугнуть нечистую силу и злых духов, которая царила в самую длинную ночь в году. В общем предки проводили этот день в семейном кругу за посиделками.

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