Шесть планет выстроятся на одной линии: кто сможет увидеть астрономическое чудо

В июне 2024 года миллионы людей будут иметь уникальную возможность стать свидетелями редкого космического парафеномена. По данным обсерваторий и астрономических институтов, к утру 3 июня шесть планет нашей Солнечной системы — Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн, Уран и Нептун — окажутся примерно на одной прямой линии по отношению к Солнцу.

Мільйони людей стануть свідками рідкісного параду із шести планет

Это космическое явление, хотя и не сизигия, где планеты точно выравниваются, все же привлекает внимание из-за своей звездной привлекательности. Планеты разместятся таким образом, что создают видимую линию на небе, которая является результатом их движения по орбитам в плоскости эклиптики.

Кейт Патл, профессор кафедры физики и астрономии в Университетском колледже Лондона, комментирует: "Выравнивание планет — это не только увлекательное зрелище, но и важное событие для научных наблюдений, позволяющее астрономам собирать редкие данные о взаимодействии планет и их орбитальных".

Подобные выравнивания происходят относительно редко и обычно обращают на себя внимание астрономов по всему миру. Последнее подобное явление имело место во время солнечного затмения раньше этого года, а последующие ожидаются до конца 2025 года. Эти события дают уникальные возможности для фотографирования и наблюдений, важных для астрономической науки.

Астрономическое явление будет лучше видно в северном полушарии, в частности, в Северной Америке и Европе, поэтому энтузиасты из этих регионов могут готовить свои телескопы и бинокли. Лучшие условия для наблюдений будут в утренние часы, и даже те, кто не владеет специальным оборудованием, смогут увидеть Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн невооруженным глазом.

Это явление не только красиво, но и напоминанием о величии и сложности нашей Солнечной системы. Оно служит как символический мостик между научными достижениями и общим интересом к космосу, собирая вместе людей всех возрастов и из разных уголков мира.