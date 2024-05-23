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Шесть планет выстроятся на одной линии: кто сможет увидеть астрономическое чудо

До конца 2025 года состоится еще пять выравнений

сегодня, 15:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В июне 2024 года миллионы людей будут иметь уникальную возможность стать свидетелями редкого космического парафеномена. По данным обсерваторий и астрономических институтов, к утру 3 июня шесть планет нашей Солнечной системы — Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн, Уран и Нептун — окажутся примерно на одной прямой линии по отношению к Солнцу.

Шесть планет выстроятся на одной линии: кто сможет увидеть астрономическое чудо

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Это космическое явление, хотя и не сизигия, где планеты точно выравниваются, все же привлекает внимание из-за своей звездной привлекательности. Планеты разместятся таким образом, что создают видимую линию на небе, которая является результатом их движения по орбитам в плоскости эклиптики.

Кейт Патл, профессор кафедры физики и астрономии в Университетском колледже Лондона, комментирует: "Выравнивание планет — это не только увлекательное зрелище, но и важное событие для научных наблюдений, позволяющее астрономам собирать редкие данные о взаимодействии планет и их орбитальных".

Подобные выравнивания происходят относительно редко и обычно обращают на себя внимание астрономов по всему миру. Последнее подобное явление имело место во время солнечного затмения раньше этого года, а последующие ожидаются до конца 2025 года. Эти события дают уникальные возможности для фотографирования и наблюдений, важных для астрономической науки.

Астрономическое явление будет лучше видно в северном полушарии, в частности, в Северной Америке и Европе, поэтому энтузиасты из этих регионов могут готовить свои телескопы и бинокли. Лучшие условия для наблюдений будут в утренние часы, и даже те, кто не владеет специальным оборудованием, смогут увидеть Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн невооруженным глазом.

Это явление не только красиво, но и напоминанием о величии и сложности нашей Солнечной системы. Оно служит как символический мостик между научными достижениями и общим интересом к космосу, собирая вместе людей всех возрастов и из разных уголков мира.



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Источник: https://tsn.ua/nauka_it/milyoni-lyudey-stanut-svidkami-ridkisnogo-paradu-iz-shesti-planet-chi-pobachat-yogo-ukrayinci-2584914.html
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