Состоявшийся в Казани саммит БРИКС стал не только триумфом Путина, он еще и стал очередным свидетельством того, что началась активная фаза почти физического раздела мира на полюсы влияния. И тот факт, что на Казанский саммит приехал Китай в лице Си Цзиньпина – красноречивый факт с кем РФ будет следующие десятилетия. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказала политический эксперт Светлана Кушнир.

Саммит БРИКС

"Фактически саммиты БРИКС, ШОС, ОДКБ для российского правителя являются противовесом G7, G20 и НАТО. Конечно, поиск путей решения проблемы военных конфликтов по всему миру является чувствительной темой и она привлекает к себе внимание. Конечно, показать Казань президентам Африки, Ближнего Востока, стран Азии – это совсем не то, что показывать какой-то город, где и газа нет (около 30% населения РФ не имеет газоснабжения). Казань стала витриной российского масштабного обновления, как Москва или Петербург", – отметила эксперт.

Упоминание на саммите БРИКС Устава ООН Светлана Кушнир называет иезуитством, ведь страна, обеспечивающая безопасность и примирение сторон в конфликтах, ведет десять лет войну на уничтожение целой европейской страны и этноса.

"То, что Палестине, Израилю, Сирии посвящено несколько пунктов резолюции, а Украине лишь вскользь 36 по счету – более чем прозрачно свидетельствует об отношении официальной Москвы к потере собственных ресурсов и собственных людей. Просто наплевать. Еще новые родятся, а нам здесь и сейчас нужно наесться и наворовать, а еще больше – побряцать оружием, "чтобы все боялись, чтобы не потыкались". И болезненная для Кремля тема Курской операции слишком травмирует самовлюбленность в свое величие главы РФ", – отметила эксперт.

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