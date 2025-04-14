Началось перераспределение влияния в мире: кто сегодня вошел в ось зла, кроме РФ

Вот зла все больше поднимает голову. И как раз эпизод с захватом в плен в Украине китайских военных подчеркивает, к сожалению, пока ошибочное видение происходящего на территории Украины у руководства США. Потому что выделить вопросы войны в Украине, вопросы безопасности Европы, вопросы Тайваня – на самом деле невозможно. Это все связанные вещи. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Идет борьба за перераспределение влияния в мире именно в имперском понимании. Не случайно в одну такую ось собрались Россия, Северная Корея. Не говоря уже о сателлитах, типа Беларуси, Иране. Безусловно, в этой оси также есть Китай, который традиционно для себя действует за кулисами, но очень мощно", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Именно поэтому, отмечает Андрей Сенченко, нужна не эпизодическая реакция со стороны нашей власти, а серьезные последовательные и упорные разговоры с китайским руководством. С другой стороны, следует неоднократно обращать внимание на эти события со стороны американского руководства и президента Трампа в первую очередь, – констатировал Андрей Сенченко.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия может попытаться заключить соглашение с США о перемирии на фронте до 9 мая из-за своей любви к "особым датам". Такое мнение озвучил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. При этом издание Axios сообщило, что 11 апреля спецпосланник президента США Стив Виткофф встретился в РФ с Путиным для предметного обсуждения вопроса о прекращении огня в Украине. Может май стать тем же "дедлайном" после которого, в случае продолжения войны, Трамп может решиться на болезненные санкции против РФ? Какова вероятность, что война через месяц как минимум будет поставлена на паузу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



