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Нацбанк выпустил новую памятную монету "Украина - Беларусь" (фото)

Произведена монета из серебра

сегодня, 16:49
Автор:

Дмитрий Симоненко

НБУ пустил в оборот монету, посвященную этническим отношениям Украины и  Беларуси. По словам пресс-службы ведомства, таким образом главный банк Украины отдает дань духовной песенной традиции, которая существовала с конца XVI века на всей нынешней Украины и Беларуси.

Нацбанк выпустил новую памятную монету "Украина - Беларусь" (фото)

В обращение монету выпустили уже вчера, 15 декабря. Также известно и название денежного знака: "Украина — Беларусь. Духовное наследие — Ирмологион". Ирмологион — литургическое пение народностей, в данном случае — украинцев и беларусов.

На одной из сторон моненты изображен малый герб Украины, год производства, номинал и страница Супральского Ирмологиона.

С другой стороны дизайнеры изобразили стилизованный фрагмент страницы Ирмологиона и икону "Воздвижение Честного креста с семьей Яна Собеского", также тут имеется надпись "Сборник церковных песнопений" и Ирмологион.

Размер денежного знака составляет 5 см, партия выпущена в количестве 2,5 тысяч штук. 

Нацбанк выпустил новую памятную монету ”Украина - Беларусь” (фото) - фото 2
Нацбанк выпустил новую памятную монету ”Украина - Беларусь” (фото) - фото 3

Ранее "Комментарии" писали о том, что правление Национального банка Украины утвердило решение об изменении распределения вертикалей подчинения, в частности сократив количество подразделений, которые подчинены главе НБУ Кириллу Шевченко, приблизительно на треть. Есть мнение, что этот шаг говорит о продолжении борьбы с "внешним управлением" и "диктатурой инвестбанкиров". Насколько верным можно считать такое утверждение и кому на руку урезать полномочия главы НБУ, о последствиях таких действий читателям "Комментариев" рассказали украинские эксперты.

Кроме того, стало известно, что Национальный банк Украины опубликовал рейтинг украинских банковских учреждений, изучив финансовую статистику за третий квартал этого года. В список попали государственные, частные банки и финансовые учреждения с иностранным капиталом. 



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