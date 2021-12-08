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Нацбанк вводит памятную монету в честь символа 2022 года: какая она выглядит

Нацбанк выпустил памятную монету "Год тигра"

сегодня, 13:51
Автор:

Козлова Альбіна
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С 9 декабря в обращении появится новая памятная монета, посвященная символу 2022 года по китайскому календарю – черному водному Тигру. Новая монета номиналом в пять гривен получила название "Год Тигра". Об этом сообщают в пресс-службе Национального банка Украины.

Нацбанк вводит памятную монету в честь символа 2022 года: какая она выглядит

Символ наступающего года - черный тигр, фото из открытых источников

Сообщается, что на реверсе монеты изобразят тигра, вокруг него будут изображены цветочные и погодные символы для обозначений разных времен года: весны, лета, осени, зимы.

На аверсе изображен малый Государственный Герб Украины и стилизованные "часы", где вместо циферблата будет размещено 12 символов восточного календаря. "Стрелки" часов будут указывать на год тигра.

Монета изготовлена из нейзильбера, тираж — 30 тысяч штук. Диаметр монеты пять гривен составляет 35 мм, вес — 16,54 грамм.

Напомним, что китайский грядущий 2022 год Тигра начнется с 1 февраля. Главные символы года – дерево и вода.

Как сообщал портал "Комментарии", Нацбанк вводит в обращение монету "Хотинская битва". Памятные 5 гривен посвящены годовщине победы над османами. Хотинская битва состоялась 400 лет назад и стала поворотной для истории христианского мира Европы того времени. Объединенному войску украинцев, поляков и литовцев удалось отразить нападение воинов Османской империи, продвигавшихся вглубь Европы через Балканы.

Также мы писали, что в Украине за 75 тысяч гривен продают монету редкого номинала. 100-гривневая монета из золота посвящена введению Владимиром Великим христианства как государственной религии и была выпущена в 2013 году. Тираж памятной монеты составил всего 1025 экземпляров.

Нацбанк вводит памятную монету в честь символа 2022 года: какая она выглядит - фото 2


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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pamyatna-moneta-rik-tigra-vvoditsya-v-obig-iz-09-grudnya-2021-roku
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