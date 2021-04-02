Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) направили в суд дело о самой крупной взятке. Тогда руководству антикоррупционных органов предлагали взятку в размере пять миллионов долларов, передает РБК-Украина.

НАБУ направило в суд дело рекордной взятки - фото из открытых источников

Согласно официальным данным, руководителей пытались подкупить с целью закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии (возможная причастность чиновника к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал банк" и легализации этих средств).

Сообщается, что среди обвиняемых по делу рекордной взятки бывший первый зампредседателя Государственной налоговой службы в Киеве, один из руководителей группы компаний, которая аффилированна с экс-главой Министерства экологии и природных ресурсов во времена президентства Януковича, а также экс-руководитель одного из департаментов ГФС.

Напомним, что Борьба с отечественными коррупционерами волнует многих украинцев. В Национальном агентстве по противодействию коррупции объяснили, когда же ждать реальных результатов этого длительного процесса в Украине. По словам главы НАПК Александра Новикова, борьба с коррупцией в Украине напрямую связана с полноценной работой Высшего антикоррупционного суда (далее — ВАКС). Судьи именно этого ведомства имеют возможность работать над криминальными делами, которые непосредственно связаны с деятельностью других госорганов, выступающих против коррупции. ВАКС изначально разработан для более системной реакции на подобные правонарушения. Новиков считает, что после появления Национального антикоррупционного бюро нардепы максимально "формализировали криминальный процесс". Это не лучшим образом повлияло на работу большинства правоохранительных органов, в том числе судей и следователей.





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