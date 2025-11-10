Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой раскрыли подробности операции "Мидас", в ходе которой расследуются коррупционные махинации в сфере энергетики.

НАБУ и САП раскрыли детали антикоррупционной операции в сфере энергетики

Отмечается, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

"В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего замруководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.

"Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих"", – пишут в НАБУ.

