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НАБУ и САП не смогли объяснить журналистам, почему они объявили в розыск Довбенко

Сам Довбенко сообщил, что уже несколько лет живет за границей

сегодня, 20:54
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Автор:

Лиля Воробьева
Юриста Андрея Довбенко НАБУ объявило в розыск в конце 2022 года по делу о финансовых махинациях, связанных с деятельностью АРМА.

Однако сам Довбенко сразу же опубликовал на собственной Facebook странице свое фото из Лондона и сообщил, что уже несколько лет живет за границей, свое место жительства от следствия не скрывает и готов принять участие в процессуальных действиях. К тому же, по словам Довбенко, он не получал никаких подозрений и известий ни от САП, ни от НАБУ.

Журналист издания bukvy попросил официальный комментарий у НАБУ и САП относительно того, какой из способов, предусмотренных ст. 135, 278 УПК Украины избрали. Андрею Довбенко сообщалось о подозрении относительно него и почему был избран именно такой способ.

В НАБУ предоставить дополнительную информацию отказались, ссылаясь на "тайну следствия". А САП вообще не вышла на связь в ответ на журналистский запрос.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что НАБУ объявило в розыск нардепа Волынца . Народный депутат 9-го созыва от фракции "Батькивщина" НАБУ объявлен в розыск. Политика подозревают во внесении недостоверных данных в электронную декларацию почти на 1,79 млн гривен. Известно, что НАБУ и САП 17 ноября 2022 года сообщили нардепу Михаилу Волынцу о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год на почти 1,79 млн грн. По ч.1 ст.366-2 Уголовного кодекса Украины было возбуждено дело. Правоохранители установили, что политик не внес в свою электронную декларацию за 2020 год информацию о доходах и внедорожнике Toyota Highlander, которым пользуется нардеп, он зарегистрирован на его сына. Расследование было начато по материалам, которые собрали журналисты "Схемы".

 
 
20:35

НАБУ и САП не смогли объяснить журналистам, почему они объявили в розыск Довбенко

Андрей Довбенко (фото из открытых источников)



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Источник: https://www.facebook.com/andriy.dovbenko.5/posts/pfbid02DT4jZNSrzFry6KDJrDm1XhN3aRumPPJ2AWVooA9Nk4pSLa5en3TVwjawGEFRL3HLl
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