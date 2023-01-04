НАБУ и САП не смогли объяснить журналистам, почему они объявили в розыск Довбенко

Юриста Андрея Довбенко НАБУ объявило в розыск в конце 2022 года по делу о финансовых махинациях, связанных с деятельностью АРМА.
Однако сам Довбенко сразу же опубликовал на собственной Facebook странице свое фото из Лондона и сообщил, что уже несколько лет живет за границей, свое место жительства от следствия не скрывает и готов принять участие в процессуальных действиях. К тому же, по словам Довбенко, он не получал никаких подозрений и известий ни от САП, ни от НАБУ.
Журналист издания bukvy попросил официальный комментарий у НАБУ и САП относительно того, какой из способов, предусмотренных ст. 135, 278 УПК Украины избрали. Андрею Довбенко сообщалось о подозрении относительно него и почему был избран именно такой способ.
В НАБУ предоставить дополнительную информацию отказались, ссылаясь на "тайну следствия". А САП вообще не вышла на связь в ответ на журналистский запрос.