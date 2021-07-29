Набсовет "Нафтогаза" утвердил 130 миллионов правлению "авансом": нужны ли такие премии

Набсовет НАК "Нафтогаз" положительно оценил достижения членов правления за первую половину 2021 года, определил их размер премий за год и просит компанию утвердить условия банковской гарантии для обеспечения выплат этих премий. Действительно ли Нафтогаз достоин премий (да еще и таких – в десятки миллионов гривен)? Почему возникают такие проблемы с набсоветами и правлениями?

Нафтогаз (фото из открытых источников)

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает: "Насколько мне известно, членов правления, которым начислены премии, новый глава НАК Юрий Витренко хотел уволить. Но этого до сих пор не удается сделать. Судя по всему, по причине того, что есть некие договоренности о назначении данных субъектов, в том числе иностранцев, и сохранения за ними должностей — на более высоком уровне, чем уровень Витренко".

Эксперт не исключает, что обращение Витренко к Кабмину касательно данных премий является, возможно, попыткой дать членам набсовета некие отступные, чтобы всё-таки в перспективе сменить состав правления. После чего Кабмин сможет назначить в набсовет людей, более лояльных к новому руководителю компании.

"Достойны ли члены набсовета таких премий? Думаю, ответ очевиден, – говорит Дмитрий Марунич. – По словам того же Витренко, в первом квартале текущего года компания получил не 12,6 млрд грн прибыли, а порядка 100 млрд грн убытков. По этому поводу сейчас проходит аудит, насколько мне известно. Мне кажется, самим премируемым субъектам следует ответить на вопрос, а достойны ли они премий в десятки миллионов гривен на фоне гигантских убытков Нафтогаза?"

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок считает, что мы имеем по факту очевидный конфликт интересов, что является одним из крупнейших недостатков корпоративного управления.



"В корпоративном управлении всегда присутствуют две стороны — владельцы (в данном случае государство Украина), которые не управляют собственностью, и руководители, которые не обладают (наблюдательный совет и правление). У этих классов совершенно разные интересы. Первые стремятся к высоким прибылям, вторые – к высоким зарплатам. И это характерно не только для украинской истории. Это проблема самой сути корпоративного управления и известна, как проблема "принципала-агента" (агентская теория). Принципалами являются акционеры — правительство Украины. А менеджеры — это агенты, которых нанимают для управления акционерным обществом (наблюдательный совет и правление)", – поясняет Валерий Клочок.

По его мнению, в данной ситуации мы можем сказать, что председатель правления пытается выступить в защиту акционера. Но, по сути, это никоим образом не повлияет на решение проблемы с "авансированием" премий членам наблюдательного совета.

"Ибо те, кто нам навязал такую модель управления государственными кампаниями, финансируют экономику Украины через кредиты мировых финансовых учреждений и таким образом сделали зависимыми власти нашей страны", – отмечает эксперт.

Абсурдность ситуации нам пытаются показать, как привычную практику такого типа управления, акцентирует Валерий Клочок.

Он продолжает: "Многие отечественные СМИ с помощью экспертов, которые и представляют такое внешнее воздействие, постоянно доносят позицию о якобы безальтернативности корпоративного управления. И, скармливая это населению, формируют соответствующее общественное мнение. Это, в свою очередь, будет иметь катастрофические последствия для экономики страны (уже имеет — долги по ЖКУ почти 90 млрд.грн.) На фоне постоянного повышения тарифов на энергоресурсы и огромной доли обедневшего населения, которое не способно их платить, это выглядит крайне цинично. Но "внешний фактор" это не интересует. Их интересуют исключительно сверхприбыли членов наблюдательных советов, выкачивание дешевого сырья из Украины и увеличение наших долговых обязательств".

Единственным выходом для государства и власти Валерий Клочок считает постановку вопроса об отказе от такого вида управления государственными компаниями.

Напомним, несмотря на жаркое лето, многих по-прежнему беспокоит стоимость газа, установленная для бытовых пользователей в Украине. Учитывая то, что месячные тарифы на голубое топливо начинают стремительно увеличиваться, в "Нафтогазе Украины" предложили лайфхак, как немного сэкономить.

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