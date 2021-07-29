Набсовет "Нафтогаза" утвердил 130 миллионов правлению "авансом": нужны ли такие премии

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Ольга Чародий
Набсовет НАК "Нафтогаз" положительно оценил достижения членов правления за первую половину 2021 года, определил их размер премий за год и просит компанию утвердить условия банковской гарантии для обеспечения выплат этих премий. Действительно ли Нафтогаз достоин премий (да еще и таких – в десятки миллионов гривен)? Почему возникают такие проблемы с набсоветами и правлениями?
Нафтогаз (фото из открытых источников)
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий
Марунич отмечает: "Насколько мне известно, членов правления, которым начислены
премии, новый глава НАК Юрий Витренко хотел уволить. Но этого до сих пор не
удается сделать. Судя по всему, по причине того, что есть некие договоренности
о назначении данных субъектов, в том числе иностранцев, и сохранения за ними
должностей — на более высоком уровне, чем уровень Витренко".
Эксперт не исключает, что обращение Витренко к Кабмину
касательно данных премий является, возможно, попыткой дать членам набсовета
некие отступные, чтобы всё-таки в перспективе сменить состав правления. После
чего Кабмин сможет назначить в набсовет людей, более лояльных к новому
руководителю компании.
Политический и экономический эксперт Growford Institute
Валерий Клочок считает, что мы имеем по факту очевидный конфликт интересов, что
является одним из крупнейших недостатков корпоративного управления.
По его мнению, в данной ситуации мы можем сказать, что
председатель правления пытается выступить в защиту акционера. Но, по сути, это
никоим образом не повлияет на решение проблемы с "авансированием" премий членам
наблюдательного совета.
Абсурдность ситуации нам пытаются показать, как привычную
практику такого типа управления, акцентирует Валерий Клочок.
Он продолжает: "Многие отечественные СМИ с помощью
экспертов, которые и представляют такое внешнее воздействие, постоянно доносят
позицию о якобы безальтернативности корпоративного управления. И, скармливая
это населению, формируют соответствующее общественное мнение. Это, в свою
очередь, будет иметь катастрофические последствия для экономики страны (уже
имеет — долги по ЖКУ почти 90 млрд.грн.) На фоне постоянного повышения тарифов
на энергоресурсы и огромной доли обедневшего населения, которое не способно их
платить, это выглядит крайне цинично. Но "внешний фактор" это не интересует. Их
интересуют исключительно сверхприбыли членов наблюдательных советов,
выкачивание дешевого сырья из Украины и увеличение наших долговых
обязательств".
Единственным выходом для государства и власти Валерий Клочок считает постановку вопроса об отказе от такого вида управления государственными компаниями.
Напомним, несмотря на жаркое лето, многих по-прежнему беспокоит стоимость газа, установленная для бытовых пользователей в Украине. Учитывая то, что месячные тарифы на голубое топливо начинают стремительно увеличиваться, в "Нафтогазе Украины" предложили лайфхак, как немного сэкономить.
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