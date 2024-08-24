На Западе уже знают, как будет выглядеть первая ядерная война

Из-за нерешительности Запада по противодействию российской агрессии в Украине Китай, вероятно, решил, что сможет "малой кровью" захватить Тайвань. Так что мир все ближе к ядерной войне. Группа аналитиков Центра новой американской безопасности (Вашингтон) попыталась смоделировать, как будет выглядеть Первая ядерная война. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет The Economist.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

В своем сценарии аналитики сосредоточились не на причинах и развертывании военного противостояния, а на его переходе от конвенционной, то есть обычной войны к ядерной войне. Итак, по сценарию, на дворе 2032 год, и война за Тайвань идет уже 45 дней. Стремясь добиться военной победы и принудить США к уступкам, Китай применяет тактическое ядерное оружие непосредственно на театре боевых действий — по военным базам США на острове Гуам или атолле Кваджалейн, или непосредственно по авианосной группе американского флота прямо в море.

Считается, что современное тактическое ядерное оружие способно оказывать значительный локальный эффект при ударах по военным целям, минимально затрагивая гражданское население прилегающих территорий. Как отмечают аналитики, в теории граница между маломощным тактическим ядерным оружием и высокоточным обычным оружием с точки зрения последствий и эффекта сегодня "стирается".

К тому же после нескольких недель интенсивной войны запасы конвенционного высокоточного оружия начнут иссякать, что дополнительно будет стимулировать Пекин на применение ядерного оружия для достижения тактических военных целей.

Результатом применения ядерного оружия при таком сценарии, вероятно, станет "странная ядерная война". По мнению аналитиков, высока вероятность, что США воздержатся от применения ядерного оружия в ответ на тактические ядерные удары по их военным базам на театре боевых.

Суть в том, что у США много относительно изолированных военных баз в этом регионе мира, поэтому потери будут сугубо военными. Зато ответные удары придется наносить по материковому Китаю, что приведет к многочисленным гражданским жертвам. Особенно учитывая, что в США не так уж много тактического ядерного оружия – большинство арсенала составляет мощное стратегическое оружие.

"Ядерная стратегия имеет собственную жуткую грамматику, которая проникнута предположениями и опытом холодной войны и переформирована во время развития военных технологий. Однако все сводится к политике", – пишет The Economist.

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