На Западе уже говорят о катастрофе, которая охватит Украину после отмены военного положения

Окончание войны может спровоцировать еще одну волну эмигрантов в дополнение к уже уехавшим и не планирующим возвращаться. Таким образом, выстраданную в войне страну охватит невиданных размеров демографический кризис. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "CNN" рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова.

Демографический кризис. Фото: из открытых источников

По пессимистическому сценарию, говорит демограф, окончание войны может спровоцировать еще одну волну эмигрантов вдобавок к тем, кто уже уехал и не планирует возвращаться.

"Если дела пойдут совсем плохо, мы можем увидеть еще одну волну миграции после отмены военного положения – мужчины поедут к своим женам и детям", – сказала Либанова.

Читайте на портале "Комментарии" - в последнее время все активнее говорят о демографическом кризисе в Украине? Действительно ли проблема серьезна? Сколько человек официально сейчас работает в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – по оценкам правительства, к 2040 году численность населения Украины может снизиться до 25 миллионов человек. Аксенова.

"Я всегда подчеркиваю, что 25 миллионов — это достаточно пессимистический прогноз, но он еще не самый плохой. Надо быть готовым к тому, что население может сократиться даже больше", — отметила она.

Как подчеркнула демограф, ключевым фактором, влияющим на динамику численности населения, является продолжающаяся война в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая численность населения Украины после почти трех лет войны. Численность населения Украины в 2024 году составляет 35,8 млн, тогда как в 2022 году достигала 42 млн.



