Действительно ли Украина летит в демографическую бездну: сколько людей официально сейчас работает

В последнее время все активнее говорят о демографическом кризисе в Украине? Действительно ли проблема серьезна? Сколько человек официально сейчас работает в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Демографический кризис. Фото: из открытых источников

Людей трудоспособного возраста будет становиться еще меньше

Заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун в интервью ТСН рассказал, что сейчас в Украине забили тревогу из-за вывоза за границу большого количества детей. И Александр Гладун объясняет, чем это грозит для демографии.

"Вывоз детей – это очень опасно для демографии. Тем более, что рождаемость в стране на очень низком уровне. То есть это подрывает демографический потенциал страны. Это чревато тем, что состарение населения у нас будет увеличиваться еще более стремительными темпами. Состарение – это доля людей в возрасте 60 лет и старше общей численности населения страны. старше", – говорит эксперт.

Он отметил, что до войны в Украине доля лиц 60 лет и старше была примерно на уровне 23-25%. И при этом мы не считались самой "старой" страной Европы. Хотя это достаточно высокий уровень старения. Он приводит к существенному давлению на социальную инфраструктуру, дает чрезмерную нагрузку на определенные социальные фонды, в частности Пенсионный фонд, уверяет ученый. После войны государству будет достаточно сложно выплачивать все эти пенсии.

К тому же будет увеличиваться численность людей с инвалидностью из-за войны войны, которые будут иметь право на выплаты. Усугубятся проблемы с трудоустройством таких людей. Нужно будет создавать новые рабочие места, делать так, чтобы такой человек не чувствовал себя оторванным от общества.

"Из-за того, что дети останутся за границей, в будущем людей трудоспособного возраста, которые платят налоги и производят отчисления в Пенсионный фонд, будет становиться значительно меньше, а пенсионеров, наоборот, будет все больше и больше. Если у нас будет уменьшаться количество молодежи, то и на рынке труда количество трудоспособных лиц уменьшится, а доля людей в возрасте 60 лет и старше будет становиться больше. пересечь критическую границу и возникнет вопрос: откуда брать средства, чтобы их выплачивать?", – отмечает Александр Гладун.

Нужно создать такие условия для бизнеса, чтобы он не уходил в тень и платил налоги

Ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко в интервью "Украинскому радио" заявил, что в настоящее время в Украине официально работает 9 миллионов человек. В то же время, когда российские кафиры не захватили Крым, а Украина контролировала Донбасс, работало около 18 млн человек.

Относительно того, как возвращать выехавших из Украины людей, то, по мнению эксперта, нужно создать такие условия для бизнеса, чтобы он не уходил в тень и платил налоги. У нас давно уже демографический кризис, который начался еще до начала войны и его так просто не остановишь. Конечно, война только усилила все эти тенденции.

Эксперт, ссылаясь на разные данные, отметил, что около 5-6 млн украинцев сейчас находятся за границей в статусе беженцев.

"Очень часто это самое экономически активное население — женщины 30-40 лет, которые могли бы работать. Часть из них до сих пор работает в украинской экономике отдаленно. Но здесь есть вопрос: платят ли они налоги или работают на устных договоренностях с работодателем. Мы как рекрутеры видим снижение требований от работодателей к кандидатам. Сейчас главное, чтобы кандидат был плюс-минус адекватный. работодатели готовы учить", — заметил эксперт.

По его словам, следует помнить, что в Крыму и на Донбассе в то время проживало около 5-6 млн человек, которые сейчас не находятся на территории, подконтрольной Украине.

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