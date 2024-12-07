Действительно ли Украина летит в демографическую бездну: сколько людей официально сейчас работает

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Кравцев Сергей
В последнее время все активнее говорят о демографическом кризисе в Украине? Действительно ли проблема серьезна? Сколько человек официально сейчас работает в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Демографический кризис. Фото: из открытых источников
Заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун в интервью ТСН рассказал, что сейчас в Украине забили тревогу из-за вывоза за границу большого количества детей. И Александр Гладун объясняет, чем это грозит для демографии.
Он отметил, что до войны в Украине доля лиц 60 лет и старше была примерно на уровне 23-25%. И при этом мы не считались самой "старой" страной Европы. Хотя это достаточно высокий уровень старения. Он приводит к существенному давлению на социальную инфраструктуру, дает чрезмерную нагрузку на определенные социальные фонды, в частности Пенсионный фонд, уверяет ученый. После войны государству будет достаточно сложно выплачивать все эти пенсии.
К тому же будет увеличиваться численность людей с инвалидностью из-за войны войны, которые будут иметь право на выплаты. Усугубятся проблемы с трудоустройством таких людей. Нужно будет создавать новые рабочие места, делать так, чтобы такой человек не чувствовал себя оторванным от общества.
Ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко в интервью "Украинскому радио" заявил, что в настоящее время в Украине официально работает 9 миллионов человек. В то же время, когда российские кафиры не захватили Крым, а Украина контролировала Донбасс, работало около 18 млн человек.
Относительно того, как возвращать выехавших из Украины людей, то, по мнению эксперта, нужно создать такие условия для бизнеса, чтобы он не уходил в тень и платил налоги. У нас давно уже демографический кризис, который начался еще до начала войны и его так просто не остановишь. Конечно, война только усилила все эти тенденции.
Эксперт, ссылаясь на разные данные, отметил, что около 5-6 млн украинцев сейчас находятся за границей в статусе беженцев.
По его словам, следует помнить, что в Крыму и на Донбассе в то время проживало около 5-6 млн человек, которые сейчас не находятся на территории, подконтрольной Украине.
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