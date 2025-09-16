logo

На Западе рассказали, как Трамп обманул союзников: какому финту Путин аплодирует стоя
НОВОСТИ

На Западе рассказали, как Трамп обманул союзников: какому финту Путин аплодирует стоя

Глава Белого дома придумал новую уловку, чтобы избежать новых санкций против России

16 сентября 2025, 14:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На днях президент США Дональд Трамп опубликовал письмо для стран-союзников внутри блока НАТО. Ключевой посыл этого письма состоит в том, что он готов "ввести крупные санкции против России". Но там было условие: страны Альянса должны прекратить закупку нефти, которая финансирует военную машину путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

На Западе рассказали, как Трамп обманул союзников: какому финту Путин аплодирует стоя

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Это хитрый маневр. На первый взгляд заявление президента выглядит вполне логичным. Почему государства НАТО продолжают покупать российские углеводороды, если видят в России смертельную угрозу своей безопасности? Но предложение Трампа было лишь уловкой. Он выдвинул условия, которые, скорее всего, никогда не будут выполнены, что снова позволило ему избежать давления на Путина, которого он почти никогда не подвергает серьезному американскому принуждению", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, нежелание Трампа противостоять Путину, который постоянно пытается поссорить США с их европейскими союзниками, может привести к опасным последствиям.

Авторы материала подчеркивают, не встречая сопротивления со стороны Америки, Россия становится всё смелее, как в нанесении ракетных и дроновых ударов по Украине, так и в демонстрации силы в Восточной Европе. Пока Трамп настаивает, что Путин якобы хочет мира, российские ракеты обрушиваются на гражданские объекты по всей Украине – в сотнях километров от линии фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп в письме союзникам по НАТО указал, что он готов надавить на Россию прямо сейчас, но вместе со странами Европейского Союза. Трамп считает, что, если только США введут санкции против Индии и Китая, это будет неэффективно, поэтому призывает союзников также пойти на этот шаг. Почему Трамп фактически ставит ультиматум европейцам для введения новых санкций? Что будет означать для ЕС введение новых тарифов в отношении Индии и Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




