На Западе рассказали, как Трамп обманул союзников: какому финту Путин аплодирует стоя

Кравцев Сергей
На днях президент США Дональд Трамп опубликовал письмо для стран-союзников внутри блока НАТО. Ключевой посыл этого письма состоит в том, что он готов "ввести крупные санкции против России". Но там было условие: страны Альянса должны прекратить закупку нефти, которая финансирует военную машину путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Журналисты отмечают, нежелание Трампа противостоять Путину, который постоянно пытается поссорить США с их европейскими союзниками, может привести к опасным последствиям.
Авторы материала подчеркивают, не встречая сопротивления со стороны Америки, Россия становится всё смелее, как в нанесении ракетных и дроновых ударов по Украине, так и в демонстрации силы в Восточной Европе. Пока Трамп настаивает, что Путин якобы хочет мира, российские ракеты обрушиваются на гражданские объекты по всей Украине – в сотнях километров от линии фронта.
