Саммит БРИКС, который в эти дни проходит в России имеет огромное значение для баланса глобальных сил и будущего Украины. Организованной путинским режимом мероприятие не стало рядовым, а имеет знаковый характер. К тому же играет роль, что оно проходит в российской Казани – территории, которую в свое время россияне аннексировали, как и украинский Крым. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Telegraph".

БРИКС. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что Россия хоть и потеряла десятки тысяч людей в войне против Украины, но, как показывает ее кровавая история, она имеет безграничную способность к страданиям.

Журналисты с пониманием относятся к гневу Киеву относительно того, что генсек ООН Гутерриш согласился прибыть в Казань. Украинские власти прекрасно понимают, к чему это все ведет.

В ООН оправдываются, что генеральный секретарь последовательно критиковал действия России. В частности, он заявлял, что агрессия Москвы в Украине создает "опасный прецедент" для мира. Однако в таком случае непонятно, зачем ехать на саммит Путина. В издании добавили, что Гутерриш и ООН также "заняли морально амбивалентную позицию по ближневосточному конфликту" и назвали ее благотворительной.

При этом Путин выставляет себя представителем постколониализма.

"Но, чем еще является попытка оккупации Украины, как не империалистической авантюрой? Но такие тонкости не замечают страны, стремящиеся подразнить Запад и показать, что его законы уже не действуют так далеко, как прежде", — заключает издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия, с очень большой вероятностью, воспользуется саммитом БРИКС как возможностью создать механизмы для усиления своих военных действий в Украине. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

По информации Института, на саммит в Казань прибыли 36 мировых лидеров. Среди них — генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министр торговли и промышленности Талибана Нуруддин Азизи, вице-премьер Сербии Александр Вулин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



