На Западе отреагировали на ролик россиян, где ПВО сбивает Санту

На фоне трагедии со сбитием российскими ПВО пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Грозном, россияне выпустили праздничное видео, в котором Санта Клаус становится "жертвой" российской противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", Запад отреагировал возмущением.

Ролик россиян, где ПВО сбивает Санту. Фото: из открытых источников

27 декабря в прокремлевских Telegram-каналах распространяли праздничное новогоднее видео, в котором российский Дед Мороз руководит военной операцией по "уничтожению" Санты Клауса.

"Поскольку человеческая жизнь ничего не стоит для россиян, сбить Санту (и Azeri Air) это смешно. Праздничное видео циркулируется Москвой", – написал в соцсети X бывший полковник ВВС США Джеффри Фишер.

"С MH-17, а теперь Embraer 190, российская противовоздушная оборона должна сделать сбивание Санты своим фирменным рекламным роликом. Россия также должна рассмотреть возможность определения Иисуса иностранным агентом, он идеально вписывается в их закон об иностранных агентах", – пишет журналистка Голоса Америки Фатима Тлис, которая работает над развенчанием российской дезинформации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России безумные пропагандисты сняли видеоролик для детей о Новом Годе, в котором ПВО сбивает Санта Клауса. В ролике Санта Клаус на английском языке приветствует Россию и говорит, что везет подарки, а в его санках ракеты и снаряды с маркировкой НАТО.

В эту минуту над Москвой Санту сбивает ПВО, у радаров сидит военный и российский Дед Мороз, который говорит, что "не нужно нам ничего иностранного в нашем небе".

Напомним, портал "Комментарии" писал, как российская пропаганда все чаще начала подделывать обложки мировых СМИ, где изображает президента Украины в насмешливых карикатурах.

Так, в российских Telegram-каналах тиражируют новую "обложку" американского журнала The Nation, где изображен Зеленский на фоне Путина с подписью: "Неравная дуэль. Владимир Зеленский не смог победить, все снова говорят только о Путине. Как и сам Зеленский". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.



