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На Западе отреагировали на ролик россиян, где ПВО сбивает Санту

На Западе напомнили, что человеческая жизнь ничего не стоит для россиян

сегодня, 10:10
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Кравцев Сергей

На фоне трагедии со сбитием российскими ПВО пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Грозном, россияне выпустили праздничное видео, в котором Санта Клаус становится "жертвой" российской противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", Запад отреагировал возмущением.

На Западе отреагировали на ролик россиян, где ПВО сбивает Санту

Ролик россиян, где ПВО сбивает Санту. Фото: из открытых источников

27 декабря в прокремлевских Telegram-каналах распространяли праздничное новогоднее видео, в котором российский Дед Мороз руководит военной операцией по "уничтожению" Санты Клауса.

"Поскольку человеческая жизнь ничего не стоит для россиян, сбить Санту (и Azeri Air) это смешно. Праздничное видео циркулируется Москвой", – написал в соцсети X бывший полковник ВВС США Джеффри Фишер.

"С MH-17, а теперь Embraer 190, российская противовоздушная оборона должна сделать сбивание Санты своим фирменным рекламным роликом. Россия также должна рассмотреть возможность определения Иисуса иностранным агентом, он идеально вписывается в их закон об иностранных агентах", – пишет журналистка Голоса Америки Фатима Тлис, которая работает над развенчанием российской дезинформации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России безумные пропагандисты сняли видеоролик для детей о Новом Годе, в котором ПВО сбивает Санта Клауса. В ролике Санта Клаус на английском языке приветствует Россию и говорит, что везет подарки, а в его санках ракеты и снаряды с маркировкой НАТО.

В эту минуту над Москвой Санту сбивает ПВО, у радаров сидит военный и российский Дед Мороз, который говорит, что "не нужно нам ничего иностранного в нашем небе".

Напомним, портал "Комментарии" писал, как российская пропаганда все чаще начала подделывать обложки мировых СМИ, где изображает президента Украины в насмешливых карикатурах.

Так, в российских Telegram-каналах тиражируют новую "обложку" американского журнала The Nation, где изображен Зеленский на фоне Путина с подписью: "Неравная дуэль. Владимир Зеленский не смог победить, все снова говорят только о Путине. Как и сам Зеленский". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.




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