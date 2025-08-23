logo

На Западе назвали главный рычаг, который позволяет Путину управлять Трампом в переговорах
На Западе назвали главный рычаг, который позволяет Путину управлять Трампом в переговорах

The Telegraph пишет о том, что Путин использует приемы КГБ, чтобы управлять Трампом в переговорах

23 августа 2025, 09:50
Несмотря на громкие заявления и анонсы президента США Дональда Трампа, инициированные им мирные переговоры России и Украины фактически провалились. При этом все намекает на то, что ситуация пошла по тому плану, который заранее продумали в Кремле. Как передает портал "Комментарии", об этом в статье для The Telegraph пишет Ребекка Коффлер, аналитик военной разведки, ранее работавшая в Разведывательном управлении Министерства обороны США, 

На Западе назвали главный рычаг, который позволяет Путину управлять Трампом в переговорах

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Коффлер считает, что цель Путина – удерживать Трампа в поле своего влияния, пытаться не злить его как можно дольше, чтобы отсрочить негативные последствия, такие как вторичные санкции, продолжая при этом изнуряющую военную стратегию, призванную принудить Украину к капитуляции.

"А, чтобы управлять Трампом, Путин, посвятивший свою карьеру в КГБ вербовке и управлению шпионскими сетями в Германии, вполне может полагаться на сочетание мастерства работы с разведывательными активами, философии дзюдо и концепции психологической войны времён холодной войны", — считает аналитик.

Она отмечает, что лесть – это один из приёмов, к которым прибегают такие агенты, как Путин, чтобы апеллировать к тщеславию своего потенциального агента. Путин никогда не высказывался о Трампе негативно. Вместо этого он склонен восхвалять политическую проницательность и личность Трампа, называя его "умным", "опытным", "талантливым", "умным" и "прагматичным". Также Путину удалось использовать позитивный настрой Трампа, его цель – стать обладателем Нобелевской премии и сочувствие россиянам и украинцам, погибающим на поле боя, отмечает обозреватель.

Ребекка Коффлер отмечает, для того, чтобы выиграть время, Путин вполне мог пытаться повлиять на Трампа, используя технику, известную как "рефлексивный контроль" – концепцию, предназначенную для манипулирования восприятием реальности оппонентом.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Путин на самом деле не хочет встречаться с Зеленским: в США дали ответ.




Источник: https://www.telegraph.co.uk/us/comment/2025/08/22/putin-knows-hes-provoking-trump-dangerous-thing-doesnt-care/
