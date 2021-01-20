На Закарпатье лыжник потерялся на горе Гемба

С приходом зимы, многие туристы поехали пройтись по зимним маршрутам, несмотря на заявления Укргидрометцентр, что в скором времени поменяется погода не в лучшую сторону и выходить по тропам без гида запрещено. Так, в Закарпатской области вблизи села Пилипец на горе Гемба потерялся лыжник, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Поиск лыжника (фото из открытых источников)

Во время катания мужчина из-за погодных условий съехал с трассы и потерял ориентир. Мужчина катался сам, без гида. Как стало известно, что в настоящее время связи с ним нет. Для поиска привлечено около десяти человек личного состава и несколько единицы техники.

По прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями на высокогорье ожидается значительное лавинная опасность, ожидается третий уровень опасности. На горе снегопад, плохая видимость.

"В связи с этим, ГСЧС обращается к гражданам с просьбой не уходить сейчас в горы", – говорится в сообщении.

Ранее Закарпатской области завершились поиски 25-летнего львовянина, который при прохождении туристического маршрута заблудился в районе г. Поп Иван Мармарошский.

Напомним, в результате схода лавины на швейцарском горнолыжном курорте Vallon d´Arbi погиб один лыжник, еще трое человек пропали без вести. Об этом сообщает AFP. Спасатели подозревают, что пропавшие без вести лыжники погибли. Полиция в кантоне Вале заявила, что поисковые работы продолжались до 3:30 утра в субботу, а затем после перерыва возобновились в 9:00 утра. "В течение ночи одно тело было найдено. Формальный процесс идентификации продолжается", — говорится в заявлении полиции.

Среди пропавших лиц является один гражданин Швейцарии и двое французов. Как известно, маршрут Vallon d´Arbi лучше всего подходит для опытных лыжников, по нему нельзя ходить лыжникам -любителям. Его иногда закрывают из соображений безопасности. Туристические сайты рекомендуют посетителям кататься там на лыжах с гидом, а не использовать.маршрут самостоятельно.



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