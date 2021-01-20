На Закарпатье лыжник потерялся на горе Гемба

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Ольга Чародий
С приходом зимы, многие туристы поехали пройтись по зимним маршрутам, несмотря на заявления Укргидрометцентр, что в скором времени поменяется погода не в лучшую сторону и выходить по тропам без гида запрещено. Так, в Закарпатской области вблизи села Пилипец на горе Гемба потерялся лыжник, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Поиск лыжника (фото из открытых источников)
Во время катания мужчина из-за погодных условий съехал с трассы и потерял ориентир. Мужчина катался сам, без гида. Как стало известно, что в настоящее время связи с ним нет. Для поиска привлечено около десяти человек личного
состава и несколько единицы техники.
По прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и
метелями на высокогорье ожидается значительное лавинная опасность, ожидается третий уровень опасности. На горе снегопад, плохая видимость.
Ранее Закарпатской области завершились поиски 25-летнего
львовянина, который при прохождении туристического маршрута заблудился в районе
г. Поп Иван Мармарошский.
Среди пропавших лиц является один гражданин Швейцарии и двое французов. Как известно, маршрут Vallon d´Arbi лучше всего подходит для опытных лыжников, по нему нельзя ходить лыжникам -любителям. Его иногда закрывают из соображений безопасности. Туристические сайты рекомендуют посетителям кататься там на лыжах с гидом, а не использовать.маршрут самостоятельно.
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