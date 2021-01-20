logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.01.2021

BTC/USD

35022.34

ETH/USD

1337.98

LTC/USD

146.97

НБУ 20.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события На Закарпатье лыжник потерялся на горе Гемба
commentss НОВОСТИ Все новости

На Закарпатье лыжник потерялся на горе Гемба

Перед этим спасатели предупреждали об опасности схода лавин

сегодня, 21:00
Автор:

Ольга Чародий

С приходом  зимы, многие туристы поехали  пройтись по зимним маршрутам, несмотря на заявления Укргидрометцентр, что в скором  времени поменяется погода не в лучшую сторону и выходить  по тропам без  гида запрещено. Так, в Закарпатской области вблизи села Пилипец на горе Гемба потерялся лыжник, сообщает пресс-служба ГСЧС.

На Закарпатье лыжник потерялся на горе Гемба

Поиск лыжника (фото из открытых источников)

Во время катания мужчина из-за погодных  условий съехал с трассы и потерял ориентир. Мужчина катался сам, без гида. Как стало известно, что в настоящее время связи с ним нет. Для поиска привлечено около  десяти человек личного состава и несколько единицы техники.

По прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями на высокогорье ожидается значительное лавинная опасность,  ожидается  третий  уровень опасности.  На горе снегопад,  плохая видимость. 

"В связи с этим, ГСЧС обращается к гражданам с просьбой не уходить сейчас в горы", – говорится в сообщении.

Ранее Закарпатской области завершились поиски 25-летнего львовянина, который при прохождении туристического маршрута заблудился в районе г. Поп Иван Мармарошский.

 Напомним, в результате схода лавины на швейцарском горнолыжном курорте Vallon d´Arbi погиб один лыжник, еще трое человек пропали без вести. Об этом сообщает AFP. Спасатели подозревают, что пропавшие без вести лыжники погибли. Полиция в кантоне Вале заявила, что поисковые работы продолжались до 3:30 утра в субботу, а затем после перерыва возобновились в 9:00 утра. "В течение ночи одно тело было найдено. Формальный процесс идентификации продолжается", — говорится в заявлении полиции.

Среди пропавших лиц является один гражданин Швейцарии и двое французовКак известно, маршрут Vallon d´Arbi лучше всего подходит для опытных лыжников,  по нему нельзя ходить лыжникам -любителям. Его иногда закрывают из соображений безопасности. Туристические сайты рекомендуют посетителям кататься там на лыжах с гидом, а не использовать.маршрут самостоятельно. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dsns_telegram/1886
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ