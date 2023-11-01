На втором месте после войны: украинцы назвали самую большую проблему

Вполне прогнозируемо, что самой большой проблемой Украины и украинцев является война, за ней следуют коррупция и низкие зарплаты и пенсии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в результатах социологического опроса Киевского международного института социологии.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Социологи отмечают, что война, как и раньше самая большая проблема, которая мешает украинцам спокойно жить в своей стране.

"Однако, если спрашивать, какие проблемы, кроме войны, больше всего беспокоят украинцев, то среди указанного перечня 63% говорят о коррупции. Вторая топ-проблема − низкие зарплаты и пенсии. Другие важные проблемы: высокие коммунальные тарифы, демографические риски и безработица", – отметили в КМИС.

При этом социологи обращают внимание, что практически во всех областях Украины одинаковой считают коррупцию, низкие доходы самыми главными проблемами.

54% респондентов уверены, что бороться с коррупцией прежде всего должны новые антикоррупционные органы, созданные после 2014 года. В то же время достаточно много людей, с которыми пообщались социологи, считают, что за эффективную борьбу с проявлениями коррупции должен отвечать глава государства и его Офис.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в октябре этого года, не случись широкомасштабного российского вторжения, украинцы избирали бы новый парламент. А на март-2024 намечены очередные президентские выборы, которые вряд ли будут возможны, если война не прекратится. Несмотря на то, что руководство Украины периодически размышляет о выборах во время войны, подавляющее число граждан выступают резко против. Так, согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии (КМИС), 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться только после войны. О чем говорят эти данные? Почему, несмотря на войну, разговоры о выборах то и дело становятся частью нашего информпространства? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



