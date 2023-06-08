На Волыни 26-летняя женщина продала чужого ребенка за 30 тысяч долларов

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Женщина продала ребенка подруги. Фото Офиса генерального прокурора
На нее был составлен обвинительный акт по статье о торговле людьми, совершенной в отношении малолетнего. Следствие продолжается. Как стало известно, 26-летняя волынянка заботилась о нежелательном ребенке подруги, которая родила тайно дома в 2022 году. Уже на следующий день после родов горе-мать отдала кровинку.
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В марте 2023 года женщину задержали во время передачи ребенка покупателю в Луцке. Сейчас ребенок находится в лечебном учреждении.
В Украине хотят создавать так называемые Центры жизнестойкости: что известно На территории Украины планируют запустить в работу Центры жизнестойкости. За основу примут опыт Израиля. Такие просторы создадут в общинах. На базе центров будут консультировать, оказывать психологическую поддержку и услуги социального характера. Будет заниматься обслуживанием украинцев административная команда, волонтеры и менеджеры.
Как писали "Комментарии", — Во Львове несовершеннолетнего оштрафовали за секс с 18-летней девушкой на троллейбусной остановке Франковский судья оштрафовал несовершеннолетнего по интим с львовянкой на остановке общественного транспорта. Парень должен заплатить 51 грн штрафа. Действие в суде было рассмотрено как мелкое хулиганство. Событие произошло в феврале, текущем году, поздно вечером. Как отмечают в постановлении суда, молодая пара своими действиями нарушила общественный порядок.
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