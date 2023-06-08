На Волыни 26-летняя женщина продала чужого ребенка за 30 тысяч долларов

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Офис генерального прокурора.



Женщина продала ребенка подруги. Фото Офиса генерального прокурора

На нее был составлен обвинительный акт по статье о торговле людьми, совершенной в отношении малолетнего. Следствие продолжается. Как стало известно, 26-летняя волынянка заботилась о нежелательном ребенке подруги, которая родила тайно дома в 2022 году. Уже на следующий день после родов горе-мать отдала кровинку.

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"11-месячный мальчик вскоре стал лишним попечительнице, поэтому женщина решила его продать за 30 тыс. долларов США", — говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

В марте 2023 года женщину задержали во время передачи ребенка покупателю в Луцке. Сейчас ребенок находится в лечебном учреждении.

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