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Главная Новости Общество события На вес золота: медицинский центр для военных "Залив" закупил тонну картофеля с почти 50 000 гривен
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На вес золота: медицинский центр для военных "Залив" закупил тонну картофеля с почти 50 000 гривен

Это означает, что 1 кг картофеля обошелся двумя

сегодня, 19:00
Автор:

Хмільовська Інна

На днях стало известно, что медицинский центр для военных "Затока" закупил картофель по почти 50 гривен за килограмм и тем самым установил рекорд в закупке дорогой картофеля. Так, в центр закупили 1000 кг картофеля у поставщика "Татьяна и К" на общую сумму 49 тыс. 700 грн. (1 кг картофеля обошелся в 49 грн. 70 коп.). Об этом сообщается на сайте Zakupki.

На вес золота: медицинский центр для военных "Залив" закупил тонну картофеля с почти 50 000 гривен

Картофель на вес золота, фото с открытых источников

Для подобных оздоровительных учреждений многие поставщики обычно делают скидку, кроме этого случая.

На вес золота: медицинский центр для военных ”Залив” закупил тонну картофеля с почти 50 000 гривен - фото 2

Следует заметить, что сейчас розничная цена на картофель составляет 9-12 грн., а оптом можно приобрести по 5 грн. за килограмм. Кроме корнеплодов в списке закупки еще были зерновые. Их приобрели по рыночной цене.

На украинских рынках отмечается снижение стоимости картофеля. Что и почему происходит с ценами на картофель в Украине (по сравнению с прошлым годом) и в мире (как с внутренним урожаем, так и с импортированным)? Откуда и почему страна импортирует овощ? Что изменилось за год в этом смысле? Что касается цен на картофель в Украине, то сегодня они снижаются. Основная причина — высокие запасы в результате роста производства в прошлом сезоне, а также давление со стороны импорта картофеля из ЕС. Сейчас картофель в Украине дешевле, чем в прошлом году, в среднем на 15-20%, в зависимости от сорта и региона.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что нельзя злоупотреблять вареной картошкой , потому что в одной клубне содержится целая столовая ложка сахара, а если съесть четыре картофелины, то человек закроет свою суточную норму сахара.



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Источник: https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2021-08-12-002663-b
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