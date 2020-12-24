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На ВДНХ устроят новогоднюю вечеринку под открытым небом: когда и во сколько

В программе — выступления групп, диджей-сет, праздничные конкурсы и розыгрыши

сегодня, 20:34
Автор:

Любовь Блажко

Новогодняя ночь в "Зимовій Країні" на ВДНХ стартует 31 декабря в 22:00 и будет длится до 4 утра. Гости смогут насладиться выступлениями различных музыкальных коллективов, вкусной едой, праздничными конкурсами и множеством розыгрышей. 

На ВДНХ устроят новогоднюю вечеринку под открытым небом: когда и во сколько

Куда пойти в новогоднюю ночь. Фото: unsplash

Всю ночь будут работать основные локации "Зимової Країни" – это каток, фудкорт, атракционы и тюбинговые горки. Кроме этого, в новогоднюю ночь будет проходить грандиозная ярмарка, на которой можно купить сладости и подарки. 

Музыкальная программа новогодней ночи

Dj Sanya Dymov. Популярный украинский диджей и резидент радиостанции NRJ Ukraine. Он выступал на таких мероприятиях, как Eurovision Song Contest 2017, Ukrainian Fashion Week, а также играл для Dior, Givenchy и Louis Vitton. Сеты Sanya Dymov открывали шоу Enrique Iglesias и MONATIK.

Группа "ТОК". Это творческий коллектив из 5 талантливых девушек, которые уже успели выпустить настоящий хит — "Мальчик TOP". Клип на эту композицию набрал больше миллиона просмотров на YouTube. 

DANIL MONACO. R&B исполнитель, который усердно завоевывает любовь фанатов хип-хопа. Самые известные его треки – "ХУДИ", "ALADDIN", "Вокруг нас". 

Андрей Бойко. Финалист проекта "Голос.Дети" и актер сериала "Школа". Его первый концерт прошел в клубе Atlas, на который были проданы все билеты. Около года тому назад исполнитель выпустил свой первый альбом под названием "Мир на двоих".

Развлекательная программа также планируется и на Рождество. 6 числа на ВДНХ выступит хор "Веснянка". Он исполнит популярные колядки под живой аккомпанемент. Далее – выступит группа The doox, которая создает современную музыку, но с добавлением традиционных песен. 

На 7 января в "Зимовій Країні" будет выступление фольклорно-этнографического ансамбля "Калина". Будут танцы, вертеп, игры и много праздничного настроения. А завершением программы будет выступление Folky Funky – группа, которая исполняет как авторские песни, так и украинские народные. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько будут отдыхать украинцы на новогодние праздники. Мы уже смогли насладиться первым снегом в этом году, а это значит, что пришло время начинать отсчет до начала новогодних праздников. Тем более, что Кабинет министров Украины издал свои распоряжения, и теперь мы знаем, сколько будет выходных в декабре и январе. 


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