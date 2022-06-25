На улицах аннексированного Крыма расклеивают проукраинские листовки: что на них написано (Фото)

В оккупированном Крыму действует партизанское движение активистов. Сознательные граждане распространяют правду о войне россии с Украиной, опровергают фейки оккупационных властей полуострова и российской пропаганды, передают информацию о перемещении российских военных и техники по территории и в сторону материковой Украины, распространяют листовки.



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Сообщается, что крымчане расклеивают постеры с цитатами президента Украины Владимира Зеленского, заявлениями о том, что Крым – это Украина, о том, что россиянам осталось не долго и ВСУ освободит Крым, с надписями о предстоящем уничтожении Керченского моста: “Газовые вышки – это только начало”. Постеры, листовки, плакаты распространяются в городах Алушта, Симферополь и Керчь.

В соцсетях появляется все больше сомневающихся в достоверности информации, объявляемой оккупационными властями, с настроениями разочарования в российских ставленниках и попытками узнать правду.



Между тем, оккупационные силовики не прекращают репрессии активных граждан и татар. Только 22 июня россияне ворвались в дома трех семей татар в Геническом районе и произвели задержание двух человек – Сусанны Измаиловой и Расима Асанова. Как сообщают в ОО "Крымскотатарский ресурсный центр", задержанных могут содержать на территории училища, там россияне создали камеры для пыток украинцев.

23 июня, в Веселом у Судака, оккупанты проводили незаконные обыски в доме родственника активиста Наримана Курукчи, где якобы хранятся наркотики, хотя это формальный повод для обысков. Оккупационные власти запрещают проводить мероприятия ко Дню крымскотатарского флага 26 июня.

Как писал портал, сколько крымчан мобилизовали для участия в войне против Украины и какие потери среди них.

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