На украинских дорогах появятся новые знаки: как они выглядят

На очередном заседании Кабинета министров Украины внесли изменения в Правила дорожного движения. Новации касаются двух дорожных знаков. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Правила дорожного движения (фото: 24 канал)

Отныне, знак "Пост ГАИ" будет заменен на знак "Дорожная станция патрульной полиции".

Кроме этого, на знаке "Указатель общих ограничений скорости" показатель скорости "60" для населенного пункта заменяется на показатель "50".





Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Украине увеличили штрафы для водителей .16 февраля, депутаты Верховной Рады Украины в большинстве положительно проголосовали за принятие законопроекту №2695.

Так, данный Закон усиливает ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, за превышение скорости на дороге, а также за вождение без прав и бегства с места аварии.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения. За первое нарушение водителей будут штрафовать на 17 000 гривен и на год лишать водительских прав. За второе подобное нарушение штраф составит уже 51 000 гривен и водительских прав лишат на три года. Третий случай будет стоить водителю лишения прав сроком на десять лет, а также конфискация авто. В случае, если водитель ТС отказывается пройти освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения, сумма штрафа составит 40 800.

За превышение скорости движения от 20 до 50 км / ч штраф будет от 255 до 340 грн. В случае. Если превышение более чем на 50 км / ч — от 510 до 1700 грн. Езда без ремня безопасности или шлема — от 51 до 510 гривен. Если водитель создал на дороге аварийную ситуацию, сумма штрафа за это составит 3400 гривен.

Вождение без прав. За отсутствие при себе документа водителю придется заплатить штраф в размере 425 грн. Если же у водителя совсем нет водительских прав, в таком случае штраф будет 3400 грн. За вождение в период, когда водитель лишен прав, ему придется заплатить штраф в размере 20 400 грн.

Оставление места ДТП. За оставление места ДТП водителям грозит штраф на сумму от 255 до 3400 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок 1-2 года.





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