logo
Русский Українська

BTC/USD

32818.76

ETH/USD

2006.92

LTC/USD

131.43

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события На украинских дорогах появятся новые знаки: как они выглядят
commentss НОВОСТИ Все новости

На украинских дорогах появятся новые знаки: как они выглядят

В Кабмине внесли изменения в Правила дорожного движения

сегодня, 15:29
Автор:

Лиля Воробьева

На очередном заседании Кабинета министров Украины внесли изменения в Правила дорожного движения. Новации касаются двух дорожных знаков. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

На украинских дорогах появятся новые знаки: как они выглядят

Правила дорожного движения (фото: 24 канал)

Отныне, знак "Пост ГАИ" будет заменен на знак "Дорожная станция патрульной полиции".

Кроме этого, на знаке "Указатель общих ограничений скорости" показатель скорости "60" для населенного пункта заменяется на показатель "50".

На украинских дорогах появятся новые знаки: как они выглядят - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Украине увеличили штрафы для водителей .16 февраля, депутаты Верховной Рады Украины в большинстве положительно проголосовали за принятие законопроекту №2695.

Так, данный Закон усиливает ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, за превышение скорости на дороге, а также за вождение без прав и бегства с места аварии.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения. За первое нарушение водителей будут штрафовать на 17 000 гривен и на год лишать водительских прав. За второе подобное нарушение штраф составит уже 51 000 гривен и водительских прав лишат на три года. Третий случай будет стоить водителю лишения прав сроком на десять лет, а также конфискация авто. В случае, если водитель ТС отказывается пройти освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения, сумма штрафа составит 40 800.

За превышение скорости движения от 20 до 50 км / ч штраф будет от 255 до 340 грн. В случае. Если превышение более чем на 50 км / ч — от 510 до 1700 грн. Езда без ремня безопасности или шлема — от 51 до 510 гривен. Если водитель создал на дороге аварийную ситуацию, сумма штрафа за это составит 3400 гривен.

Вождение без прав. За отсутствие при себе документа водителю придется заплатить штраф в размере 425 грн. Если же у водителя совсем нет водительских прав, в таком случае штраф будет 3400 грн. За вождение в период, когда водитель лишен прав, ему придется заплатить штраф в размере 20 400 грн.

Оставление места ДТП. За оставление места ДТП водителям грозит штраф на сумму от 255 до 3400 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок 1-2 года.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://materialy.kmu.gov.ua/b142b5cb/docs/6cf97b61/Porivnyalna_tablitsya.pdf
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ