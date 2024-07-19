На США надежды нет: с какой просьбой Зеленский обратился к премьеру Британии Стармеру

Учитывая, что США отказываются давать согласие Украине на удары вглубь территории РФ, президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру Британии Киру Стармеру с просьбой "продемонстрировать свое лидерство" и помочь Украине укрепить свою оборону и передовые позиции, сняв запрет на применение западного дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Guardian".

Зеленский и Стармер. Фото: из открытых источников

Украинский лидер отметил, если ограничения на применение западного оружия снимут, это поможет Киеву укрепить свою оборону и уничтожать очаги оружия в РФ.

Обсуждая вопрос дальнобойного оружия, Зеленский подчеркнул, что "у нас все еще нет главного ответа на этот вопрос".

"Я прошу вас продемонстрировать свое лидерство (в этом вопросе – ред.)", – обратился он к Стармеру.

Президент Украины добавил, что способность использовать западное оружие для ударов по территории России является важной для усилий Украины по защите от агрессии Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания не готова переступить еще одну "красную линию", чтобы помогать Украине поражать цели на территории России. При этом Лондон не запрещает Киеву этого делать, но нанести удары они должны сами. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Джо Гили, сообщает The Guardian.

"Мы предоставляем Украине оружие для защиты их суверенной страны. И это не мешает им поражать цели в России, но это должны делать украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и в рамках международного гуманитарного права", — подчеркнул министр.



