На сотрудников ТЦК, которые будут выписывать штрафы, может ожидать криминал и лишение свободы

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Ткачик Олеся
Россия ведет войну против Украины еще с 2014 года, у власти было время, чтобы навести порядок с военно-учетными документами военнообязанных, об этом порталу "Комментарии" сказал председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.
Мобилизация в Украине
По его словам, сейчас происходит активная фаза этого "преступного бездействия", которое пытаются прикрыть штрафами гражданам Украины.
При этом адвокат уверен, что украинцы начнут массово обжаловать штрафы за необновление данных.
Адвокат считает, что единственное, что может угрожать гражданам Украины, нарушившим правила военного учета – это лишение права управления транспортными средствами. Впрочем, добавляет эксперт, для этого ТЦК должен иметь большие штаты юристов, которые будут заниматься этими судебными делами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие штрафы грозят военнообязанным за то, что они не обновили свои данные.
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