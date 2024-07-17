На сотрудников ТЦК, которые будут выписывать штрафы, может ожидать криминал и лишение свободы

Россия ведет войну против Украины еще с 2014 года, у власти было время, чтобы навести порядок с военно-учетными документами военнообязанных, об этом порталу "Комментарии" сказал председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.

Мобилизация в Украине

По его словам, сейчас происходит активная фаза этого "преступного бездействия", которое пытаются прикрыть штрафами гражданам Украины.

"Если говорить о том, что в принципе происходит в Украине, то я считаю, что эта ситуация и реляции Министерства обороны, которые за два месяца 4 млн человек обновили свои данные, свидетельствует исключительно о том, что формально этим вопросом просто никто не занимался. Вопрос не в гражданах Украины, на которых сейчас пытаются переложить ответственность за ненадлежащее ведение военного учета. Вопрос именно в тех чиновниках, которые так сказать пытаются себе сейчас повесить медали за то, что они налаживают военный учет", — говорит Кравец.

При этом адвокат уверен, что украинцы начнут массово обжаловать штрафы за необновление данных.

"Я думаю, что сейчас массово эти штрафы будут обжаловаться, а в дальнейшем массово должны быть возбуждены уголовные дела в отношении представителей ТЦК, которые их выписывали за превышение власти и служебных полномочий, что предусматривает лишение их свободы сроком от 8 до 12 лет", — заявил Ростислав Кравец.

Адвокат считает, что единственное, что может угрожать гражданам Украины, нарушившим правила военного учета – это лишение права управления транспортными средствами. Впрочем, добавляет эксперт, для этого ТЦК должен иметь большие штаты юристов, которые будут заниматься этими судебными делами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие штрафы грозят военнообязанным за то, что они не обновили свои данные.



