На сколько сократилось население Украины: официальные данные

За прошлый год в Украине значительно сократилась численность населения. Об этом сообщается на сайте Госстата.

Сокращение населения в Украине. Фото из открытых источников

Так, по данным источника, по состоянию на 1 января 2021 года в стране проживало 41 млн 588 тысяч человек. К февралю количество жителей страны сократилось до 41 млн 554 т. человек, то есть на 33,5 (0,08%) тысяч людей стало меньше. В марте 2021-го в Украине проживало 41 млн 527 тысяч человек. В сравнении с прошлым месяцем количество людей в стране сократилось на 0,07% или на 27,6 тысяч.

В апреле людей в Украине стало меньше еще на 39,2 тысячи (0,09%) и общее количество населения составило 41 млн 488 тысяч человек. В следующем месяце население сократилось еще на 45,3 тысячи человек (0,11%). Таким образом, по состоянию на 1 мая 2021 года в Украине проживало 41 млн 442 тыс. человек.

В начале лета 2021 года население страны составляло 41 млн 408 тыс. человек. Это на 34,4 тысячи меньше, нежели месяцем ранее. В июне сокращение населения продолжило набирать обороты и общее количество проживающих в стране людей уже составило 41 млн 383 тыс. человек. К августу эти цифры сократились до 41 млн 362 тыс. человек (-0,05%).

По состоянию на 1 сентября в Украине проживало 41 млн 242 тыс. человек, что на 19,9 тысяч меньше, нежели в августе. К октябрю население сократилось до 41 млн 319 тыс. человек (-0,05%). За следующий месяц в стране стало на 48,9 тысяч человек меньше. Итого общее количество населения составило 41 млн 270 тыс. человек. А к декабрю население сократилось на 62,8 тысячи человек. В целом по состоянию на 1 декабря в стране проживало 41 млн 208 тыс. человек.

Отмечается, что общее сокращение численности населения 2021 году составило 380,2 тыс. человек. Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 39 живорожденных.

Скриншот — Госстат

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине мошенники придумали схему обмана с "тысячей Зеленского".

Также сайт "Комментарии" писал о том, как отреагировали в Москве на возможное введение санкций против Путина.

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