На сколько сократилось количество украинцев в стране: демограф назвал новые цифры

На 1 января текущего года приблизительное количество населения Украины, которое находилось на территории в границах 1991 года, составляло примерно чуть более 35 миллионов человек. Как передает портал "Комментарии", такие данные в интервью "РБК-Украина" озвучил заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук Александр Гладун.

Население Украины. Фото из открытых источников

"Мы не знаем реальную ситуацию на неподконтрольных Украине территориях, поэтому оценки могут быть абсолютно разные. Но, бесспорно, тенденция такова, что численность населения очень сильно сократилась. И плюс во время войны вряд ли можно применять нормальные методологические положения демографической статистики", — сказал эксперт.

По его словам, когда речь идет о сокращении численности населения, то речь идет о том, что именно стало меньше людей, которые находятся на украинской территории.

При этом Александр Гладун отмечает, остается пока без ответа вопрос, учитывать ли наших беженцев, которые миллионами выехали за границу. Ведь методологически, если человек отсутствует в стране более года, его можно снимать с учета. Демографы понимают, что мы имеем нестандартную ситуацию, что люди сейчас за границей, но они могут вернуться.

Собеседник добавил, что поэтому сейчас стоит говорить о количестве украинцев, которые находятся на Родине по состоянию на определенные даты и на территории в определенных границах.

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