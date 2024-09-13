Демографический кризис в Украине: сколько на самом деле осталось население на подконтрольной территории



















Полномасштабная война принесла на украинскую землю не только смерть людей и разрушение, но и настоящий демографический кризис, связанный с миллионами беженцев и резким спадом рождаемости. "Комментарии" решили разобраться, сколько осталось украинцев на территории, не оккупированной страной-захватчиком и какие прогнозы относительно дальнейшей численности населения Украины дают эксперты.

Демографический кризис в Украине

Какая сейчас реальная численность населения Украины?

По словам Эллы Либановой, директора Института демографии и социальных исследований и члена Национальной академии наук Украины, миграционные процессы на фоне войны все еще продолжаются, но темпы миграции из Украины несколько снизились — примерно на 100 000 человек в 2024 году.

В настоящее время украинские демографы для оценки численности населения, находящегося на подконтрольной Украине территории, используют данные мобильной связи, налоговые и пенсионные записи. Хотя наиболее точную информацию могли предоставить банковские учреждения, но сейчас они отказываются сотрудничать с демографами.

По состоянию на сентябрь 2024 года, на подконтрольных Украине территориях проживает около 30 миллионов человек, утверждает Элла Либанова. Приблизительно 6 миллионов человек остаются на оккупированных территориях, причем перемещение и замещение населения особенно значительно в Крыму.

Что касается украинских граждан, находящихся за границей, то поданным Евростат, только в странах Европы их количество составляет около 4,2 млн. человек. По словам демографа, пока сохраняется надежда на возвращение, по крайней мере, половины украинских эмигрантов в Европе после окончания войны. Хотя уровень безработицы среди украинских мигрантов составляет около 16%, это относительно низкий показатель для иммигрантов первого поколения. 70% украинских женщин трудоспособного возраста в Германии и Польше имеют высшее образование, но многие работают на низкоквалифицированных работах, например, медсестрами или учителями для украинских детей.

С другой стороны, Либанова видит другую угрозу миграции заграницу после окончания боевых действий на территории Украины: после войны мужчины снова смогут выезжать за границу, что ставит вопрос о том, где будут воссоединяться семьи — в Украине или за рубежом.

Также если Украина присоединится к ЕС, отсутствие виз может увеличить эмиграцию, подобно Болгарии и Румынии после их вступления в ЕС.

Что будет с населением Украины через 10 лет?

По оценкам Института демографии и социальных исследований, оптимистичные прогнозы показывают, что к 2033 году численность населения Украины может составить всего 35 миллионов граждан. И это, учитывая оптимистический сценарий, когда война закончится в течение следующих 1-2 лет, а Украина вернет полностью оккупированные территории.

Такая тенденция к сокращению населения ставит перед страной сложные задачи, нуждающиеся в немедленном решении. Для поддержки численности населения на уровне 30 миллионов Украине нужно ежегодно привлекать около 300 тысяч мигрантов. Это ставит перед обществом вопросы интеграции этих людей, в том числе из менее развитых стран. Элла Либанова отмечает возможность привлечения мигрантов из Центральной и Западной Европы, если в Украине будут созданы привлекательные условия для молодежи.

Однако, помимо привлечения мигрантов, Украина стоит перед вызовом повышения рождаемости. Александр Гладун, заместитель директора Института, считает, что это можно сделать благодаря борьбе с бесплодием и упрощению процедур усыновления. По его словам, эти меры могут способствовать увеличению количества новорожденных и улучшению демографической ситуации в стране.

Прогнозы по количеству населения Украины до 2100 года

Прогнозы ООН относительно будущего народонаселения мира указывают на существенное сокращение численности населения Украины до конца века. Согласно этим данным , количество украинцев может уменьшиться до 15,3 миллиона к 2100 году, что ставит перед страной огромный вызов. Демографическая ситуация в Украине уже сегодня вызывает беспокойство, а длительное полномасштабное вторжение лишь усугубляет эту проблему.

В контексте этого вопроса Николай Скиба, эксперт программы "Образование" Украинского института будущего, очертил три основных сценария развития демографии в стране, которые варьируются от катастрофических до более оптимистичных.

Первый из этих сценариев, названный "Обвал", предполагает скачкообразное и необратимое сокращение населения, носит катастрофический характер. Этот сценарий наименее вероятен, но его потенциальные последствия представляют значительный риск для будущего страны.

Второй сценарий, "Стабилизация", предполагает замедление динамики сокращения населения, однако количество жителей Украины будет продолжать снижаться, хотя и в пределах прогнозируемых и управляемых параметров. Этот сценарий указывает на возможность управления демографическими процессами при эффективном воплощении соответствующих политик.

Наиболее вероятным считается третий сценарий, "Шаткий баланс", при котором периоды ситуативного улучшения демографической ситуации будут чередоваться с незначительным ухудшением. Он указывает на сложность и многомерность процессов, влияющих на демографическое развитие страны.

Пути преодоления демографического кризиса

Очевидно, что демографический кризис, изменение половозрастной структуры и миграционные процессы, которые Украина переживает уже длительное время, нуждаются в комплексном подходе и воплощении долгосрочной стратегии. Эти вызовы, усугубленные последствиями полномасштабного вторжения, ставят перед страной важные задачи, решение которых требует объединения усилий правительства, общественности и международного сообщества.

В конце концов демографическая стабилизация и развитие Украины требуют инвестиций в образование, здравоохранение, создание рабочих мест и обеспечение достойных условий жизни для всех граждан. Только так страна сможет преодолеть имеющиеся вызовы и построить крепкое и преуспевающее общество.

Послевоенное восстановление экономики Украины будет нуждаться в совершенно ином подходе, с акцентом на модернизацию, а не просто на восстановление довоенных предприятий, таких как "Азовсталь".

Важно отметить, что демографическая стабильность страны зависит не только от ситуации безопасности, экономической ситуации, но и от социального самочувствия и образовательного опыта ее граждан. В частности, рост доли государственного сектора в экономике увеличивает влияние социальных настроений на демографическую ситуацию.

Однако, несмотря на вызовы, существуют пути преодоления демографического кризиса. В частности, по словам Скибы, как уже отмечалось, повышение рождаемости можно достичь из-за борьбы с бесплодием и упрощения процедур усыновления. Также важно создать привлекательные условия для молодежи и талантов, которые могли бы видеть Украину как место для развития и реализации своих потенциалов.

В свете этих прогнозов и анализов Украина стоит перед задачей активизировать свои усилия в сфере социальной политики, образования и здоровья, чтобы стимулировать демографический рост и обеспечить стабильное будущее для следующих поколений.