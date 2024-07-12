На саммите НАТО приняли Украинский договор: о чем речь и как это нам может помочь

В завершение саммита НАТО в Вашингтоне лидеры стран приняли Украинский договор. Этот документ дополняет совместную декларацию G7, согласованную на предыдущем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе год назад. К нему присоединились 32 участника. Среди них 23 лидера стран, с которыми Украина уже заключила двусторонние соглашения о безопасности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

На саммите НАТО был принят Украинский договор. Фото: сайт Офиса президента Украины

В ходе принятия договора выступили президент США Джозеф Байден и украинский лидер Владимир Зеленский.

"В краткосрочной перспективе мы будем продолжать снабжать Украину оружием, боеприпасами и обучением, необходимым для отпора российским войскам. В среднесрочной перспективе поможем создать силы и возможности для защиты Украины и сдерживания дальнейшей агрессии", — отметил Джо Байден.

По его словам, договор был принят, чтобы засвидетельствовать, что если Россия снова нападет на Украину после завершения войны, подписанты поддержат наше государство.

Зеленский добавил, что в этом году шла активная работа над гарантиями безопасности для Украины, но эти договоренности не подменяют членство в НАТО.

"Я благодарю президента Байдена за его лидерство и все усилия, чтобы наше сотрудничество в сфере безопасности было наполнено решительными действиями. Есть 23 сильных соглашения, и будут соглашения с другими странами. У нас есть исторически важное соглашение по безопасности с Соединенными Штатами", – заявил Владимир Зеленский.

Как отметил украинский лидер, вся эта работа способствовала получению долгосрочных обязательств по таким вопросам как: военная помощь; дополнительные системы ПВО; продвижение в вопросе передачи самолетов F-16; развитие оборонного сотрудничества.

"Украинский договор выводит наши отношения на новый уровень. Весомое достижение для Украины и всех нас", — подчеркнул президент.

Как добавили в ОП, документ открыт для подписания другими странами. Он фиксирует долгосрочную военную и оборонную поддержку, развитие будущих сил обороны Украины и механизм экстренных консультаций между партнерами на случай эскалации нынешней войны или возможной агрессии в будущем.

В то же время Зеленский добавил в соцсети Х, что Украина "заслуживает приглашения в НАТО".

"Я благодарен за Совет Украина-НАТО, созданный, чтобы сделать видимым наш путь в Альянс. И настоящий билет для Украины в НАТО – справедливое окончание этой войны. Без Украины в НАТО европейская безопасность никогда не будет полной", — сказал президент.

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