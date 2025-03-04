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На Reddit обсуждают грубое нарушение правил Википедии украинским админом Назаром Токарем

У пользователей Reddit сложилось впечатление, что Токарь (Goo3) может размещать предвзятые материалы и распространять ложную информацию

4 марта 2025, 14:11
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Ткачик Олеся

На Reddit обсуждают грубое нарушение правил Википедии украинским админом Назаром Токарем - фото 2

На Reddit обсуждают грубое нарушение правил Википедии украинским админом Назаром Токарем

Назар Токар

В сообществе r/Wikipedia на платформе Reddit недавно разгорелось активное обсуждение после публикации поста, в котором говорится о подозрениях, выдвинутых в адрес украинского администратора Википедии Назара Токаря (Goo3), в якобы скрытом платном редактировании, продвижении и клевете. Пост набрал 1,2 тысячи лайков и десятки комментариев в основном сообществе r/Wikipedia на Reddit и продолжает набирать обороты.

Согласно опубликованным в Reddit данным, Назар Токарь в течение нескольких лет якобы редактировал Википедию способом, вызвавшим подозрения. В частности, у участников обсуждения сложилось впечатление, что Токарь может размещать предвзятые материалы, распространять ложную информацию о политиках и компаниях, а также вносить фальшивые утверждения о деятельности украинских компаний в Москве во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сообщается, что в мае 2024 года все доказательства, включая историю редактирования, были переданы в отдел правовых вопросов Wikimedia Trust & Safety. В сентябре 2024 года представитель Wikimedia Foundation Натан Форрестер издал официальное дисциплинарное предупреждение, признав факты нарушений, в частности, скрытого платного редактирования.

Некоторые пользователи Reddit обратили внимание, что это не первый случай скандала вокруг Назария Токаря. В комментариях один из пользователей отметил, что еще в 2021 году уже поднимались вопросы его действий, но тогда тех, кто обращал внимание на проблему, просто проигнорировали:

"Это уже поднимали в 2021 году, но этого пользователя просто назвали троллем и отклонили его претензии."

На Reddit обсуждают грубое нарушение правил Википедии украинским админом Назаром Токарем - фото 3

Среди комментариев встречаются как слова поддержки решения Wikimedia Foundation, так и критические мнения по поводу его эффективности. Один из комментаторов отметил:

"Справедливость восторжествовала."

На Reddit обсуждают грубое нарушение правил Википедии украинским админом Назаром Токарем - фото 4

Однако не все пользователи считают, что эти меры будут оказывать значительное влияние на ситуацию. В другой ветке обсуждения в популярном subreddit r/Ukraine , насчитывающем почти 1 миллион участников, эта тема также вызвала оживленную дискуссию. Один из комментаторов скептически отметил:

"Это даже не легкая пощечина. Он просто создаст новый аккаунт и начнет все заново, или это сделает кто-то другой."

На Reddit обсуждают грубое нарушение правил Википедии украинским админом Назаром Токарем - фото 5

Скандал вокруг администратора украинской Википедии Назария Токаря вызывает активные дискуссии в сообществе редакторов и пользователей Википедии, а также может указывать на проблемы прозрачности в деятельности администраторов платформы. Пока Назар Токарь остается администратором.

На Reddit обсуждают грубое нарушение правил Википедии украинским админом Назаром Токарем - фото 6

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что суд обязал Википедию опровергнуть недостоверные сведения об экс-чиновнике.




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